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为破解人类安全困境贡献中国力量（和音）

2023年04月21日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　全球安全倡议服务的是全世界人民的利益，维护的是全世界人民的安宁，只要国际社会团结合作、共同努力，就能够不断推动倡议落地生根、开花结果

　　

　　“沙特和伊朗在中国斡旋下达成具有历史意义的协议，这是中国践行全球安全倡议的典型例子，为解决世界各地的冲突确立了一种新的、更加有效的替代方案”“中国维护世界和平的意愿在全球安全倡议中得到了最好的体现”……近期，国际社会持续关注中方促成沙伊关系改善，认为这为倡导全球安全倡议、构建人类命运共同体提供了精彩实践，充分展现了中国维护世界和平、守护全球安全的诚意和担当。

　　当今世界，冷战思维、霸权主义、强权政治逆流涌动，传统安全和非传统安全威胁交织叠加，人类社会陷入前所未有的多重安全困境。2022年4月21日，习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上郑重提出全球安全倡议，系统阐释中方促进世界安危与共、维护世界和平安宁的立场主张，倡导走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。这一重大倡议回应当前最突出最紧迫的国际安全关切，符合各国对加强全球安全合作的期待，为破解人类安全困境贡献了中国智慧、中国方案、中国力量。

　　全球安全倡议超越西方地缘安全理论与零和博弈逻辑，秉持安全共同体理念，坚持共同、综合、合作、可持续的新安全观，顺应各国人民求和平、谋发展、促合作的期待，得到国际社会广泛赞誉和积极响应。目前，已有80多个国家和地区组织对全球安全倡议表示赞赏支持，倡议明确写入20多份中国同有关国家和组织交往的双边、多边文件。国际人士称赞，“全球安全倡议的提出，展现出中国作为一个大国，致力于推动建设更安全世界的责任感和长远眼光”，“全球安全倡议为动荡变化的时代注入更多稳定性和确定性，是国际社会携手维护世界和平安宁的重要指引”，“全球安全倡议能够推动世界绘制出一条构建可持续的和平、稳定以及促进可持续发展的新道路”。

　　倡议的生命力在于落实。在推动落实全球安全倡议的过程中，中国坚持“相互尊重、开放包容、多边主义、互利共赢、统筹兼顾”五大原则，主动开展与世界各国及国际、地区组织的双多边安全合作，积极寻求最大公约数，探索实现可持续安全的治本之策、长远之道。今年2月，中方接连发布《全球安全倡议概念文件》《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》两份重要文件，为解决当下和未来全球安全难题提供系统思路和可行举措；3月，中方推动沙特和伊朗达成“北京协议”、同意恢复外交关系，这是和平的胜利，也是运用全球安全倡议推动解决分歧争端的成功范例；4月，中方发布《关于阿富汗问题的中国立场》文件，多国人士指出，中方立场文件符合阿富汗人民利益和国际社会期待，将帮助阿富汗早日走上稳定发展道路，为维护地区繁荣稳定发挥积极建设性作用。事实证明，全球安全倡议服务的是全世界人民的利益，维护的是全世界人民的安宁，只要国际社会团结合作、共同努力，就能够不断推动倡议落地生根、开花结果。

　　一个团结而非分裂、和平而非动荡的世界符合全人类共同利益。中国将同所有爱好和平、致力发展的国际社会成员一道，共同丰富全球安全倡议的内涵和实践，协力应对各类安全挑战，不断为维护世界和平稳定作出新贡献。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月21日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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