新华社联合国4月20日电 当地时间19日，中国国家国际发展合作署、中国常驻联合国代表团、联合国相关机构在纽约联合国总部联合主办“全球发展倡议新进展，可持续发展议程新行动”主题推介活动。

中国国家国际发展合作署署长罗照辉在主旨讲话中表示，中国提出构建人类命运共同体、共建“一带一路”以及全球发展倡议等重要思想理念，为重振全球发展事业贡献中国智慧和力量。中国推进中国式现代化，致力于高质量发展、高水平开放，为实现可持续发展目标积累了有益经验，提供了可行、可复制的实践方案。

罗照辉详细介绍中方落实全球发展倡议、“一带一路”取得的重要进展，以及为实现联合国2030年可持续发展目标所作突出贡献，强调全球要一体落实全球发展倡议、可持续发展目标，就要巩固目标共识，凝聚发展合力；注重联合国引领，加强统筹协调；推动南北合作，致力同题共答。中方将继续践行人类命运共同体理念，推进构建全球发展伙伴关系。

中国常驻联合国代表张军、联合国发展系统驻华协调员常启德、联合国经济和社会事务部助理秘书长斯帕托利萨诺分别致辞，高度评价中国发挥的引领作用和大国担当，呼吁全球共同行动，推动落实可持续发展目标。蒙古国副总理呼日勒巴特尔、古巴、俄罗斯等国部长级官员、“全球发展倡议之友小组”成员常驻联合国代表、多边机构代表等200多人出席。

活动期间，中国国家国际发展合作署发布了《全球发展项目库非文件》《全球发展项目库筹资非文件》、“全球共享发展行动论坛”概念书、《国际发展合作的中国实践》等。

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