新华社北京4月20日电 综合新华社驻外记者报道：据乌克兰总统网站20日报道，乌克兰总统泽连斯基当天在乌首都基辅会见了到访的北约秘书长斯托尔滕贝格。美国、荷兰和丹麦等国近日宣布追加对乌克兰的军事援助。

——当地时间20日上午，斯托尔滕贝格在未正式宣布的情况下突然到访基辅。据乌克兰总统网站报道，泽连斯基与斯托尔滕贝格在会晤中探讨了北约成员国对乌军事援助、乌克兰加入北约前的安全保障等问题。在联合记者会上，斯托尔滕贝格表示北约支持泽连斯基提出的“和平方案”并承诺北约将继续加强对乌克兰军队的支持。

——荷兰国防部20日宣布，荷兰与丹麦共同为乌克兰购买了14辆豹2A4型主战坦克，预计将在2024年开赴乌克兰。这批坦克价值约为1.65亿欧元，由荷兰和丹麦两国分摊购买费用。此外，荷兰还计划向欧洲防务局捐款1.3亿欧元，用于与其他盟国一起为乌克兰采购155毫米口径火炮和炮弹。

——美国政府19日宣布将向乌克兰提供价值3.25亿美元的额外军事援助。根据美国国防部发布的清单，此轮援助包括与“高机动性多管火箭弹系统”适配的火箭弹、155毫米口径和105毫米口径炮弹、反装甲武器系统、超过900万发轻武器弹药以及4辆后勤保障车辆等。这是自2021年8月以来，美国总统拜登第36次行使总统行政权力直接批准对乌军事援助资金。

——据乌克兰国际文传电讯社20日报道，梅利托波尔市市长伊万·费多罗夫当天称扎波罗热州多地出现人员和设备疏散迹象。在扎波罗热州南部的托克马克、莫洛昌斯克，俄军用扩音器呼吁当地居民前往梅利托波尔或克里米亚；在扎波罗热核电站所在的埃涅尔戈达尔市，当地居民收到俄方发放的“计划在5月5日至7日对儿童进行疏散”的调查传单；此外在梅利托波尔、埃涅尔戈达尔等俄军控制城市，过去两周来，俄方开始从一些办公场所搬迁设备。

——据乌克兰国际文传电讯社19日报道，乌克兰国防部副部长安娜·马利亚尔当天在电视节目中称，乌军方不会宣布反攻开始的消息，所有关于作战方案的决定都是在“非常短的时间内”完成，包括最终方案的选取。她同时指出，目前乌军正在巴赫穆特、马林卡等地激战，这就是反攻行动的一部分。

——在与乌克兰方面举行了为期两天的会谈后，波兰农业部长泰卢斯18日表示，波兰将于21日起恢复从乌克兰经波兰的粮食运输。泰卢斯称，未来乌粮食在途经波兰转运时将由一个特别的电子系统监控，以确保乌克兰农产品最终不会流入波兰本地市场。此前，欧盟成员国波兰、匈牙利和斯洛伐克等对乌粮食实施进口禁令，以保护其市场免受廉价谷物涌入，欧盟则批评成员国对乌粮食实施国别禁令“不可接受”。

——据俄罗斯总统新闻局18日公布的消息，俄总统普京视察了赫尔松方向的“第聂伯”集团军司令部和位于卢甘斯克的国民近卫军“东方”司令部，并在视察期间听取了军事指挥官的报告。（参与记者：李东旭、陈畅、王湘江、邓仙来、陈琛、张章、林晶）

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