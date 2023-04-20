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观天下·苏丹局势|大批平民逃离苏丹首都　177名遭扣埃及军人回国

2023年04月20日19:53 | 来源：新华社
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　　新华社北京4月20日电 苏丹武装冲突双方19日再次各自宣布人道主义停火24小时，但首都喀土穆入夜后仍可听到枪声。先前被快速支援部队扣留的177名埃及军人当天获释回国。

　　停火未能实现，数以千计平民逃离喀土穆。世界卫生组织19日说，自15日冲突爆发以来，至少296人死亡、超过3000人受伤。

　4月17日，由于武装冲突导致停水，苏丹喀土穆市民到尼罗河打水。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

　　苏丹武装部队和准军事组织快速支援部队19日各自宣布，接受停火24小时的国际提议，从当地时间18时开始人道主义停火。只是，同双方前一天相继宣布停火后相似，在喀土穆多地，交火依然继续，晚上能听到枪声。

　　苏丹医生委员会秘书长阿提亚·阿卜达拉·阿提亚说，停火开始后头几个小时，交火没有白天那么激烈，喀土穆市中心有零星枪声。而且，冲突双方都没有保证协助医护人员和救护车通行。

　　按照一些国际媒体的说法，18日第一次停火未能得到遵守后，数以千计平民开始驱车或步行逃离喀土穆。

　4月15日，苏丹首都喀土穆响起激烈枪声，间或可听见炮声。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

　　“如果这场战争不停下来，在喀土穆不可能活得下去，”33岁的阿拉维娅·塔伊布在逃离路上告诉法新社记者，她“试着不让孩子看到街头的尸体”，几个孩子已经被吓坏了。

　　一些喀土穆居民逃往苏丹南部，那里据说还没有发生冲突。43岁的政府雇员穆罕默德·萨利赫说，为了躲避“可怕的爆炸”，他选择去喀土穆东南方向的瓦德迈达尼市，到亲戚家暂住，“我们现在非常担心，武装人员会开始袭击民宅”。

　　美联社援引一些居民的话报道，武装人员在喀土穆居民区抢劫民宅和商铺，其中“绝大多数是快速支援部队人员”。苏丹军方指认快速支援部队洗劫苏丹中央银行，抢走“巨款”。快速支援部队则指认军方“袭击平民住宅”。

　　目击者说，喀土穆街头有的尸体已经发出难闻气味。19日停火后，武装部队总部附近的一些居民自发上街收殓。

　这是4月18日在苏丹喀土穆拍摄的街头景象。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

　　世卫组织19日说，自15日冲突爆发以来，至少296人死亡、超过3000人受伤。法新社援引一些外国驻苏丹大使馆的消息报道，冲突造成大量死伤，初步估计平民死亡超过270人。

　　苏丹医生委员会说，实际人数可能更多，许多伤员无法到医院救治。9家医院遭到炮击。喀土穆59家主要医院中，大约三分之二被迫“关门”，剩余医院药品和医疗设备“严重短缺”，没有一家能够正常运营。

　　路透社说，喀土穆国际机场仍然是冲突双方争夺的重点之一。机场在冲突爆发后关闭。一些在交火中被击中的客机在跑道上缓缓燃烧，从机场撤离目前似乎难以实现。

4月17日，由于武装冲突导致停水，苏丹喀土穆市民到尼罗河打水。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

　　苏丹军方19日说，在北方州麦罗维空军基地遭快速支援部队扣留的177名埃及空军人员当天从北方州首府栋古拉乘坐4架埃及军用运输机回国。

　　埃及是苏丹军方的紧密盟友之一。这些埃及军人先前在麦罗维空军基地同苏丹军方联合演习。苏丹军方正试图夺回这座基地。

　　在同苏丹达尔富尔地区接壤的乍得，320名苏丹军人为躲避快速支援部队，19日逃入乍得境内，被缴械。乍得国防部长达乌德·亚亚·卜拉欣说：“今天，数以千计难民穿过我国国界寻求保护。我们没有其他选择，只能欢迎并保护他们。”

这是4月18日在苏丹喀土穆拍摄的街头景象。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

　　路透社以一些目击者和居民为消息源报道，军方控制了进出喀土穆的通道，似乎试图切断快速支援部队的补给。军方还从与埃塞俄比亚接壤的东部边境地区调集增援部队。

　　凭借空中打击，苏丹军方在喀土穆以及邻近城市恩图曼占据优势，连日来夺取多个快速支援部队基地。而快速支援部队是非洲、中东地区民兵武装典型的打法，有机动性优势，成千上万武装人员利用装甲车和架设机枪的皮卡车，在喀土穆全城散开。双方陷入缠斗。

　　19日早些时候，在喀土穆中部城区，苏丹武装部队总部大院周围可以听到飞机连续轰炸。军方说，正在反击快速支援部队对武装部队总部新的攻击。苏丹武装部队总司令阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉本周早些时候自称身在司令部。

　　快速支援部队领导人穆罕默德·哈姆丹·达加洛一直没有披露自己的位置。路透社报道，达加洛及其家人住所位于喀土穆西部贾卜拉居民区，那里19日发生激烈交火。快速支援部队指认军方猛烈炮击贾卜拉居民区，违反国际法。

　　法国巴黎索邦大学苏丹事务专家克莱芒·德艾说：“眼下没有哪一方看起来会赢，鉴于暴力冲突的强度，在两位将军坐到谈判桌之前，情况可能会变得更糟。”（胡若愚）

(责编：贾文婷、张悦)

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