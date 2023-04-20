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美国“泄密门”嫌疑人缘何得以接触“绝密”文件

2023年04月20日19:50 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月20日电 随着美国“泄密门”事件发酵，嫌疑人杰克·特谢拉如何获得“绝密”文件引发关注。19日，美国多部门官员向国会通报泄密事件相关情况。

　　特谢拉现年21岁，2019年9月加入马萨诸塞州空军国民警卫队，正式职务是空军国民警卫队下属“网络传输系统”技术员，本月13日遭逮捕，涉嫌违反美国《反间谍法》，被控“保存并传输国家防务信息”“故意保存机密文件”两项刑事罪名。路透社19日援引法庭文件报道，特谢拉目前在押，定于26日出庭。

　　根据美国联邦调查局书面证词，特谢拉2021年获得接触“绝密”文件的许可以及其他高度机密项目的敏感分区信息(SCI)访问权限。调查人员指认，特谢拉去年就在涉事聊天群内发布密件，最近数周，密件被群内另一成员转发到其他聊天群，之后在“电报”和“推特”等社交媒体广泛传播。

　　特谢拉发布的密件显示美国同时监听盟友和对手、深度介入俄乌冲突，这些敏感内容让美国政府尴尬和光火。

　　据路透社报道，美国情报部门、国防部和国务院官员19日向国会通报泄密事件情况。一些国会议员对特谢拉这样年轻、低级别士兵能够接触绝密文件并轻易分享至网络感到不可思议。

2022年2月2日，在美国首都华盛顿，美国国防部长奥斯汀准备在国会出席一场听证会。新华社发（沈霆摄）　　

　　美国国防部长劳埃德·奥斯汀19日告诉媒体记者，特谢拉是一名在情报部门工作的计算机专家，运维是他的工作内容之一。

　　奥斯汀说，特谢拉的年龄真的不是问题，“在军队中执行重要任务的年轻人并不少”，真正的问题是如何负责任地执行或履行职责以及如何保护信息。“我们要求所有人都做到这一点。主管人员有义务确保做到这一点。”他说。

　　“对于这个年龄段的人来说，拥有（接触）绝密（文件的）权限并不罕见，”美国国家安全局前任总顾问、战略和国际问题研究中心高级顾问格伦·格斯特尔告诉法新社记者，“军队里有很多人都有密级很高的权限，无论他们是信息技术专家，还是为更高级别人员编写简报。”

这是2021年8月3日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的五角大楼。（新华社记者刘杰摄）

　　不过，格斯特尔说，不清楚特谢拉因何需要接触大量情报，且他不应有机会打印敏感文件或将其带出安全设施。“这是……安全方面的多个失误。”

　　美国空军参谋长查尔斯·布朗18日告诉国会议员，特谢拉因工作原因接触到机密信息并加以利用。“我们确实有对机密信息的保护措施，”布朗说，“显然，在这种情况下，这个过程失败了。”

　　参议院情报委员会主席、民主党人马克·沃纳19日说，需要全面检视内部的安全流程以及访问权限，“很明显，会有一些变化”。（刘曦）

(责编：贾文婷、张悦)

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