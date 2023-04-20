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中国建设银行匈牙利分行开业

2023年04月20日19:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布达佩斯4月20日电 （记者禹丽敏）当地时间4月19日晚，中国建设银行（欧洲）有限公司匈牙利分行在布达佩斯正式开业。建设银行董事长田国立，匈牙利经济发展部部长纳吉·马尔东，中国驻匈牙利大使馆临时代办杨超，匈牙利文化与创新部部长查克·雅诺什，匈牙利国家银行副行长鲍陶伊·米哈伊、维拉格·波纳巴什等来自中匈两国政府、企业、金融机构等300余位嘉宾出席仪式。

匈牙利经济发展部部长纳吉·马尔东受匈牙利总理欧尔班委托在仪式上致辞，对匈牙利分行的开业表示热烈祝贺。

田国立表示，金融不仅具有资金融通和资源配置的功能，也是促进国际社会沟通互信的桥梁。匈牙利分行试营业期间，已组织中匈近两百家企业跨境撮合对接，促成30多种匈牙利彩椒种子落地中国山西，推动中国新能源企业完成欧洲首个光储充检示范合作项目签约，邀请匈牙利城市参加中匈地方合作机制会议。目前，建行已在匈牙利设立金融科技产品创新实验室，两国将共同探索金融科技未来发展方向。

杨超表示，建行匈牙利分行开业不仅有助于中匈扩大务实合作，也为两国创新合作提供了新渠道。希望两国金融机构加强交流合作，为共建“一带一路”注入新动能。

据悉，开业活动期间，匈牙利分行将向当地匈中双语学校捐赠2000万福林，用于教学设施建设和学生夏令营活动，并将与布达佩斯证券交易所签署战略合作备忘录，拓宽与当地金融机构合作范围。

 

(责编：贾文婷、张悦)

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