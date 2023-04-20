缅甸学生通过线上课堂了解中国航天员太空生活。人民网记者 李秉新摄

人民网仰光4月20日电（记者李秉新）20日，我国举行“天宫对话—神舟十五号航天员乘组与上海合作组织国家青少年问答”活动。此次活动在俄罗斯、哈萨克斯坦、巴基斯坦、印度、伊朗等10个国家开设海外分会场，在埃及、缅甸、沙特阿拉伯等14个国家开设线上课堂。缅甸是上海合作组织对话伙伴国，仰光拉达镇区部分优秀高中学生通过线上课堂形式观摩参与了此次活动。

上海合作组织秘书长张明、上海合作组织睦邻友好合作委员会副主席崔丽、全国青联副主席傅振邦以及航天员代表蔡旭哲致辞，介绍了我国航天事业发展、造福人类以及航天员的生活和培训等情况。

参加此次活动的10个海外分会场青少年通过连线神舟十五号载人飞船，向航天员费俊龙踊跃提问，费俊龙向各国青少年简要介绍了中国航天员在飞船上的工作和生活。

缅甸学生毕亚图畅谈感想。人民网记者 李秉新摄

参加本次线上课堂的缅甸学生通过屏幕认真观看我国航天员在飞船上的工作情景。11年级学生毕亚图会后对记者表示，“很高兴能有这种长知识的机会，如果有机会提问我会向中国航天员了解如何和平利用外层空间造福人类的问题。”

参与组织此次线上课堂活动的女教师莫莫告诉记者，“这是我们第一次有这样的机会通过连线直接看到航天员在太空的工作和生活，参加线上课堂的都是本镇区选拔出来的优秀学生，今天的课程或许在学生们的心中种下了未来当航天员的梦想。”

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