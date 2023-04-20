新华社北京4月20日电 巴西总统府19日证实，总统府机构安全办公室主任马科斯·贡萨尔维斯·迪亚斯突然宣布辞职，总统卢拉已同意。有媒体报道，这名卢拉的首席国家安全顾问今年年初曾现身巴西国家权力机构遭强闯现场。

美国有线电视新闻网(CNN)巴西频道早些时候播出一段视频，显示支持前总统雅伊尔·博索纳罗的示威者1月8日强行闯入巴西国家权力机构搞破坏时，迪亚斯被拍到在总统府高原宫走动。尽管迪亚斯那时在场是众所周知的事实，但属于博索纳罗阵营的反对派认为这些画面似乎表明示威者闯入有内应，要求彻查强闯事件。

1月1日，在巴西首都巴西利亚，巴西总统卢拉（左）身披象征总统权力的绶带向支持者挥手示意。（新华社记者刘彬摄）

在2022年10月举行的巴西总统选举中，卢拉战胜博索纳罗，第三次当选。博索纳罗不承认败选，同年12月30日飞赴美国，缺席今年1月1日卢拉的就职仪式。

迪亚斯19日接受巴西环球新闻电视频道记者采访时说，CNN巴西频道的报道试图把他和一名疑似充当内应的陆军上尉联系起来。这名军官在机构安全办公室任职，被拍到给闯入总统府的示威者发水，现已免职，正接受内部及联邦最高法院调查。

迪亚斯说，他主动向卢拉提出辞职，以便“展开透明调查”。

2022年10月2日，在巴西首都巴西利亚，博索纳罗在总统选举首轮投票结果出炉后发表讲话。新华社发（卢西奥·塔沃拉摄）

机构安全办公室负责向巴西总统提供安全政策建议，并监督情报和反恐机关。

据路透社以多名卢拉“身边人”为消息源报道，迪亚斯“无疑”没有以任何形式支持博索纳罗的支持者强闯国家权力机构。迪亚斯在卢拉前两个总统任期内都出任掌管总统警卫事务的要职。

这些不愿公开姓名的消息人士说，迪亚斯在博索纳罗支持者闯入总统府不久后赶到现场，直到卢拉晚些时候返回总统府。卢拉返回时，强行闯入的示威者已被驱逐或逮捕。其中一名消息人士强调，迪亚斯“一个人”把示威者拦在总统办公室门外，并锁好防弹窗户，已竭尽全力履行职责。

1月9日，在巴西首都巴西利亚，工作人员清理总统府普拉纳尔托宫遭到破坏的家具。新华社发（卢西奥·塔沃拉摄）

1月8日，数千名博索纳罗支持者强行闯入位于首都巴西利亚的国会大厦、联邦最高法院和总统府，与军警发生冲突。卢拉指认博索纳罗借助社交媒体煽动支持者，博索纳罗否认。巴西最高法院法官亚历山大·德莫赖斯1月13日批准将博索纳罗列为调查对象。司法部长弗拉维奥·迪诺当时说，尚无证据显示博索纳罗与“强闯”事件有关。（包雪琳）

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