新华社北京4月20日电 联合国方面19日说，经历两天暂停后，黑海运粮船登船检查已于当天恢复。

只是，俄罗斯和乌克兰目前仍指责对方“制造困难”，围绕延长黑海港口农产品外运协议的谈判依然没有进展。

联合国协调黑海运粮协议办公室发言人伊斯米妮·帕拉19日告诉媒体记者，经过两天“磋商”，在俄罗斯和乌克兰方面的同意下，联合协调中心人员“已经开始工作”。这一中心由联合国、土耳其、俄罗斯和乌克兰四方代表联合组建。

俄罗斯和乌克兰方面当天同样分别证实登船检查已经恢复。

2022年8月6日，从乌克兰出发的第二批运粮船抵达土耳其伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡黑海入海口附近。（新华社记者沙达提摄）

本周早些时候，联合国发言人斯特凡纳·迪雅里克通报相关检查暂停，理由是各方需要更多时间就行动优先事项达成一致。俄方和乌方随后相互指认对方暂停检查。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃19日在一份声明中说，联合协调中心当前在新运粮船登记和检查方面面临困难，这是因为乌方“滥用协议规定的程序”，“向船主索取贿赂”，拒绝行贿的船主可能需要花一个多月等待船只登记，乌方所作所为都是为了“实现商业利润最大化”。

她还在声明中指责，乌方对俄方提出向非洲国家增加运粮船的提议“怀有敌意”。依据俄方说法，乌方停止了对27艘运粮船的登船检查，上述船只共载有120万吨货物。

不过，按照乌方说法，是俄方暂停了对运粮船的检查。乌克兰副总理亚历山大·库布拉科夫19日说，俄方“试图破坏协议”。库布拉科夫目前正在土耳其讨论黑海运粮协议延长相关问题。

2022年7月22日，在土耳其伊斯坦布尔多尔玛巴赫切宫，土耳其国防部长阿卡尔（右）、联合国秘书长古特雷斯（中左）与乌克兰基础设施部部长库布拉科夫（左）在签署协议。（新华社记者沙达提摄）

俄罗斯和乌克兰于2022年7月22日在土耳其伊斯坦布尔就黑海港口农产品外运问题分别与土耳其和联合国签署相关协议，协议有效期为120天。之后，相关方面两次同意延长协议，时间分别为120天和60天，有效期截止至2023年5月18日。

然而，俄罗斯方面多次对协议涉俄部分落实情况表达不满，指出俄农作物和化肥出口仍因西方制裁遇阻，涉及支付、运输、保险等多个方面。本月7日，俄外交部长谢尔盖·拉夫罗夫说，如果消除俄化肥和谷物出口障碍方面没有取得进展，俄方将考虑是否有必要继续延长协议。

乌克兰农业政策与粮食部部长尼古拉·索利斯基19日说，相关方面目前仍就延长协议进行谈判，但近期可能不会出现突破性进展。他没有披露谈判细节，仅呼吁外界给谈判一些时间。

据多家媒体报道，拉夫罗夫下周将在纽约与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯会晤，讨论协议相关事宜。（郑昊宁）

(责编：贾文婷、徐祥丽)