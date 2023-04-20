人民网曼谷4月20日电 （记者孙广勇）在一声声“你好，中文”“我爱中文”的祝福声中，“国际中文日”系列庆祝活动在泰国拉开序幕。

4月20日，在中国驻泰国大使馆指导下，由泰国孔子学院（课堂）发展联盟主办、易三仓大学孔子学院承办、其他泰国孔子学院（课堂）协办的泰国孔子学院（课堂）庆祝“国际中文日”活动视频集锦”通过网络平台播放，在线观看人数达几十万人。本次系列活动围绕“中文：增进文明对话”主题，通过学术研讨、教育成果展示、本土师资培训、文化讲座、手工制作、朗诵、书法、唱歌、剪纸、绘画、武术等143场形式多样的活动，吸引泰国社会各界近3万人参与，让泰国民众有机会充分感受中华文化的独特魅力，进一步促进了中泰两国文明交流互鉴。

“国际中文日”系列活动虽已收官，但泰国民众学习中文的热情方兴未艾。泰国是全球首个将中文列入国民教育体系的国家，3000多所大中小学开设中文课程，在校学习中文人数过百万，居全球首位。站在新的历史起点上，驻泰使馆将继续携手泰国孔子学院（课堂）为促进中泰人文交流提供支持，为中泰人民友谊搭建桥梁，共筑中泰两国美好未来。

今年是第十四个“国际中文日”。2010年，联合国将中文日定为每年4月20日中国传统节气“谷雨”这一天，以纪念“中华文字始祖”仓颉造字的贡献。自首届庆祝活动于2010年11月12日在纽约联合国总部举办以来，联合国中文日已经成为人们了解中国文化的一个窗口。

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