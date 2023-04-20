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专访：希望深化与中国双边合作——访摩尔多瓦副总理兼外长波佩斯库

2023年04月20日11:18 | 来源：新华网
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　　新华社基希讷乌4月19日电 专访：希望深化与中国双边合作——访摩尔多瓦副总理兼外长波佩斯库

　　新华社记者陈进

　　摩尔多瓦共和国副总理兼外交与欧洲一体化部部长尼库·波佩斯库近日在接受新华社记者专访时表示，中国近几十年来展现出的经济活力令人印象深刻，摩希望进一步发展和深化与中国双边经贸合作，也期待更多中国游客前往摩参观访问。

　　“我多次访问中国，参观过许多地方，对中国有太多美好记忆，希望有机会再访中国。”在波佩斯库看来，中国拥有广阔疆土、悠久历史、丰富文化，探索中国永无止境。

　　“每次访问中国都能看到完全不同的景观……我看到、感受并体验了中国的先进基础设施。”波佩斯库提到中国的高铁、高速公路和星罗棋布的机场，称赞中国在电信、信息技术等方面发展令人瞩目。

　　他表示，摩中两国保持着良好关系，中国是摩尔多瓦最重要的经济伙伴之一，近年来中国经济发展突飞猛进、中国经济在世界经济的地位不断提升，两国双边经贸关系发展不断加深。

　　波佩斯库说，摩尔多瓦从中国进口消费品、电信设备等商品，每年向中国出口约900万瓶葡萄酒。“葡萄酒是摩尔多瓦最重要的出口产品之一，也是摩尔多瓦民族认同的重要组成部分”，葡萄酒对华大量出口对摩“意义非同寻常”。除葡萄酒外，摩尔多瓦的水果、蔬菜、谷物等农产品也是向中国出口的传统产品。

　　据波佩斯库介绍，中国一家公司在摩尔多瓦的克留莱尼区兴建了该国最大的光伏园区，在摩新能源市场占有重要一席。摩尔多瓦致力于大力改善交通基础设施，积极推动新能源领域发展，希望在这些方面加强同中国合作。

　　他对记者说，现阶段摩尔多瓦正处于加入欧盟的进程中，加入欧洲大家庭对摩尔多瓦来说意义重大。

　　波佩斯库强调，旅游、教育和文化交流对双边关系发展具有重要意义。“我们非常真诚地欢迎广大中国朋友前来访问摩尔多瓦、探索摩尔多瓦……我们有美丽的乡村旅游线路，还有葡萄酒酒庄之旅。我们期待有机会展示我们的国家、我们的习俗、我们的传统、我们的文化、我们的美食、我们的葡萄酒……”

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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