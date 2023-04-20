新华社哈瓦那4月19日电（记者林朝晖）新组成的古巴第十届全国人民政权代表大会19日在哈瓦那会议宫举行会议和投票，迪亚斯-卡内尔以97.66%的选票再次当选古巴国家主席，任期5年。

迪亚斯-卡内尔在连任后发表讲话说：“这体现了人民对革命的信心。我们不能辜负这种信任，我们将维护大多数人的利益。”

迪亚斯-卡内尔表示，国家目前主要任务是粮食生产，增加外汇收入，进行国有企业转型等。

埃斯特万·拉索在19日上午的会议上再次当选古巴全国人民政权代表大会主席。萨尔瓦多·巴尔德斯再次当选国家副主席。

迪亚斯-卡内尔当天还提名马雷罗继续担任政府总理，会议以举手表决方式一致同意该提名。

迪亚斯-卡内尔出生于1960年4月。历任古巴共产党比亚克拉拉和奥尔金省省委第一书记、古巴高等教育部部长、部长会议副主席、国务委员会第一副主席兼部长会议第一副主席等职务。2018年4月，担任古巴国务委员会主席兼部长会议主席。2019年10月，当选古巴首任国家主席。2021年4月，当选古共中央第一书记。

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