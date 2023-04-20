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李强赵乐际分别会见加蓬总统邦戈

2023年04月20日10:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京4月19日电  国务院总理李强4月19日上午在人民大会堂会见来华进行国事访问的加蓬总统邦戈。

　　李强表示，加蓬是中国在非洲的好朋友、好伙伴。近年来，在习近平主席和邦戈总统战略引领下，中加关系发展进入快车道。中国愿同加蓬对接发展战略，分享发展经验，结合中国推进高质量发展和高水平开放，一起探索合作新领域、创新合作模式，促进共同发展，推动两国关系不断迈上新台阶。

　　李强指出，双方要巩固和拓展传统优势领域合作，深化贸易、投资、基建、农业、旅游、人文等领域交流合作。积极培育新的合作增长点，深挖绿色合作潜力，打造应对气候变化南南合作样板。

　　李强强调，中国支持加蓬在国际和地区事务中发挥更大作用，愿同加蓬在多边事务中密切协作、相互支持，共同捍卫国际公平正义，维护广大发展中国家利益，共同应对全球性挑战，为推动构建新时代中非命运共同体作出积极贡献。

　　邦戈表示，加中人民真诚相待、彼此信任、相互尊重，两国具有高质量、特殊的合作关系。中国发展模式给加蓬带来重要启示。加方坚持一个中国政策，赞赏中方为加抗击新冠疫情、促进经济社会发展提供大力帮助，愿同中方加强共建“一带一路”合作，共同落实全球发展倡议、全球安全倡议，推动加中全面战略合作伙伴关系不断向前发展。加方愿同中方加强在中非合作论坛和国际组织框架下合作，共同维护相互尊重主权、互不干涉内政原则，反对将人权问题政治化，携手应对气候变化等全球性挑战。

　　秦刚等参加会见。

　　新华社北京4月19日电  全国人大常委会委员长赵乐际19日在人民大会堂会见加蓬总统邦戈。

　　赵乐际表示，中加传统友谊由两国老一辈领导人缔造，坚如磐石，历久弥新。近年来，在习近平主席和总统先生共同关心和指引下，双边关系快速发展。中方愿同加方一道，落实好两国元首达成的重要共识，巩固政治互信，拓展务实合作，加强多边协调，推动两国关系向更深层次、更高水平发展。中加立法机构要加强友好交往，为务实合作提供更好法律保障。赵乐际介绍了中国式现代化理论和实践，强调中方将以中国式现代化新成就为世界发展提供新机遇。

　　邦戈表示，加中两国在一些根本问题上有相同看法，建立了牢固的互信和友谊。加方支持习近平主席提出的一系列重要倡议。中国的发展模式为发展中国家树立了典范，提供了有益借鉴。加方致力于加强包括议会合作在内的各领域对华合作，欢迎中国企业来加投资兴业。

　　雪克来提·扎克尔参加会见。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月20日 01 版）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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