四月十九日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的加蓬总统邦戈举行会谈。这是会谈前，习近平和夫人彭丽媛同邦戈和夫人西尔维娅合影。

新华社记者 李学仁摄

四月十九日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行国事访问的加蓬总统邦戈举行会谈。这是会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为邦戈举行欢迎仪式。

新华社记者 王 晔摄

新华社北京4月19日电 （记者郑明达）4月19日下午，国家主席习近平在人民大会堂同来华进行国事访问的加蓬总统邦戈举行会谈。两国元首决定将中加全面合作伙伴关系提升为全面战略合作伙伴关系。

习近平对邦戈访华表示欢迎。习近平指出，明年我们将迎来中加建交50周年。半个世纪来，在两国几代领导人关心引领下，中加友好始终坚如磐石。双方相互坚定支持，维护了两国共同利益和国际公平正义。中国是加蓬的真诚朋友。你此次访华，再次充分体现了中加关系的重要性和高水平。深入、持续推进中加关系，符合两国共同和长远利益，也对推动构建人类命运共同体有重要示范作用。中方愿同加方一道，推动中加全面战略合作伙伴关系行稳致远。

习近平强调，中国正在全面推进高质量发展和中国式现代化，加蓬也在积极致力于早日实现建成“新兴加蓬”战略目标。中方愿同加方加强治国理政经验交流，深化战略互信，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。中方坚定支持加方走符合本国国情的发展道路，愿同加方加强战略对接，推进基础设施建设、林业、渔业、数字经济和产业园建设等领域合作，支持加蓬实现经济多元发展和产业升级，推动共建绿色“一带一路”，打造应对气候变化南南合作样板。双方要深化人文交流，加强旅游、乡村振兴、减贫惠农等方面合作。双方还要在联合国等多边平台加强战略合作，维护世界和平发展和国际公平正义，维护发展中国家共同利益。中方愿同加方共同努力，在即将迎来两国建交50周年之际，使双方友好合作百尺竿头更进一步。

习近平指出，当今世界，多重挑战和各种危机交织叠加。中国和非洲国家比以往任何时候都更需要加强团结合作。双方要继承弘扬“中非友好合作精神”，坚持和平共处五项原则等国际关系基本准则，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，反对干涉别国内政，推动构建人类命运共同体。中方坚定支持非洲走独具特色、独立自主的发展道路，坚定支持非洲推进粮食安全、工业化进程、绿色发展，坚定支持非洲成为世界政治、经济、文明发展的重要一极，愿以自身新发展为非方提供新机遇，将中非务实合作打造成南南合作和国际对非合作典范。

邦戈表示，很荣幸在习近平主席再次当选连任后不久应邀访华，我愿再次祝贺中共二十大和中国全国两会成功召开，这两次盛会不仅充分体现了中国人民对习近平主席的高度信任，也使我们更加坚信中国将继续在繁荣发展的道路上取得更多成就。加方坚定奉行一个中国政策，支持习近平主席提出的共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议以及构建人类命运共同体等重要理念。加中双方有着高度政治互信，始终相互尊重、相互支持。感谢中方长期以来为加蓬提供宝贵帮助，为促进加蓬经济多元化发展和工业化进程发挥了重要作用，希望双方进一步加强基础设施、农业和旅游等领域合作，欢迎中方企业赴加参加工业园建设，愿为中方企业提供良好环境。加方期待同中方共同隆重庆祝明年建交50周年，巩固深化友好合作，推进两国全面战略合作伙伴关系。加中在许多国际事务上有着相同或相似立场，都主张尊重各国主权，反对干涉他国内政，反对将人权问题政治化和奉行双重标准。加方愿同中方继续密切多边战略协作，推动中非合作论坛和非中关系实现更好发展、取得更多成就。

会谈后，两国元首共同见证签署投资、农业、住房和城市建设、气候变化等领域多项双边合作文件。

双方发表《中华人民共和国和加蓬共和国关于建立全面战略合作伙伴关系的联合声明》。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为邦戈举行欢迎仪式。

邦戈抵达时，天安门广场鸣放21响礼炮，礼兵列队致敬。两国元首登上检阅台，军乐团奏中加两国国歌。邦戈在习近平陪同下观看了中国人民解放军仪仗队分列式。

习近平夫人彭丽媛和邦戈夫人西尔维娅陪同参加欢迎仪式。

当晚，习近平和夫人彭丽媛在人民大会堂金色大厅为邦戈和夫人西尔维娅举行欢迎宴会。

王毅、秦刚等参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2023年04月20日 01 版）

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