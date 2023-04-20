新华社符拉迪沃斯托克4月19日电（记者陈畅）俄罗斯国家航天集团19日说，国际空间站的两名俄罗斯宇航员当天完成太空行走任务，两人出舱近8小时后安全返回空间站。

俄罗斯国家航天集团官网发布的消息说，莫斯科时间19日凌晨4时40分（北京时间19日9时40分），俄罗斯宇航员谢尔盖·普罗科皮耶夫和德米特里·佩捷林开启国际空间站“探索”号实验舱舱门，出舱开始太空行走。他们的主要任务是将国际空间站外部散热器从“黎明”号实验舱转移到“科学”号实验舱。

消息说，太空行走过程中，两名宇航员解开散热器和“黎明”号实验舱之间的电缆，经过相关的工作程序后，“科学”号实验舱内的俄罗斯宇航员安德烈·费佳耶夫通过控制台操作“欧洲机械臂”将散热器转移到“科学”号实验舱，普罗科皮耶夫和佩捷林再将散热器与该实验舱进行对接固定。两名宇航员在舱外的工作持续了7小时54分钟。

这是普罗科皮耶夫第四次太空行走，也是佩捷林第二次太空行走。两名俄罗斯宇航员原定于2022年11月25日执行此次太空行走任务，但因为故障被两次推迟。

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