人民网开罗4月19日电 （记者沈小晓）4月19日，由中国驻埃及大使馆教科处联合苏伊士运河大学孔子学院举办的第四届“埃及中文专业大学生配音大赛”圆满落幕。本次活动以“中文：增进文明对话”为主题，旨在庆祝即将到来的第14个联合国中文日，激发埃及青年学习中文，提升对中国的认识和了解，加强中埃文明交流。

比赛采用线上形式进行。今年3月初由苏伊士运河大学孔子学院（简称“苏大孔院”）向埃及各高校发出活动邀请，历时月余，最终收到了埃及25所高校的114份参赛作品。随后，苏大孔院组织专家团对所有作品进行了评审。比赛评价体系包括语音水平、内容选题、词句难度、与原片同步度以及情绪感染力等五项要素，不仅考察选手们的中文表达能力，还要求其对所配影视作品的文化内涵、情感细节等方面有相当程度的把控。

最后，经过初选和终选两道程序，来自开罗大学的奥拉凭借《你好，李焕英》这一亲情题材，以流利的发音及满含深情的念白，斩获本次大赛一等奖；来自苏伊士运河大学的埃斯拉和来自艾因夏姆斯大学的门纳图拉分别凭借《觉醒年代》和《长歌行》获得二等奖；艾因夏姆斯大学的克罗洛斯、苏伊士运河大学的加达以及高等语言翻译学院的纳达获得三等奖。

本次活动的成功举办，既是当代中国优秀影视文化的海外“出圈”，对于加强中埃文明对话、促进两国人文交流也具有重要意义。苏大孔院中方院长张廷洪表示，学生们的精彩表现不仅展示了埃及中文教育的优秀成果，也让众多的汉语学习者体会到了学习中文的乐趣和自信。

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