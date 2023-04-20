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2023年伦敦书展开幕 中国精品图书广受关注

2023年04月20日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦4月19日电（记者许凤 章博宁）2023年伦敦书展18日在英国伦敦奥林匹亚展览中心开幕，《习近平谈治国理政》（第一至四卷）等多款中国精品图书获得广泛关注。

4月18日，在英国伦敦，一名参展者参加《有生》英文版首发式。长篇小说《有生》是作家胡学文历时八年创作完成。新华社记者 李颖 摄

　　中国外文出版发行事业局（中国国际传播集团）、中国出版集团、中国教育出版传媒集团、上海世纪出版集团、江苏凤凰出版传媒集团、中国青年出版总社、中国图书进出口（集团）有限公司等国内40多家出版单位参加书展。

　　中方展区面积达386平方米，展示图书2300多种，重点展示《习近平谈治国理政》（第一至四卷）、“足迹”系列图书等习近平总书记著作和有关学习读物中外文版、对外推介阐释党的二十大精神的通俗理论读物、《复兴文库》《中国历代绘画大系》等文化工程精品成果，以及哲学社会科学精品著作。

　　此外，中方参展单位还聚焦低碳国际合作，展示了一批宣介中国推动绿色低碳发展理念、行动和成绩的图书；同时精选了一批彰显中国审美旨趣、传播当代中国价值观念、反映全人类共同价值追求的文学精品，以及富有中国元素的原创少儿读物。

4月18日，在英国伦敦，作家胡学文在伦敦书展上介绍《有生》英文版。长篇小说《有生》是作家胡学文历时八年创作完成。新华社记者 李颖 摄

　　书展开幕当天，《开放中国》《礼在中国》等主题图书出版合作签约仪式、《千里江山图》艺术展、小说《有生》英文版首发式等活动吸引了大量观众驻足。

　　参展单位之一、外文出版社社长胡开敏对新华社记者说，对于不同文明的互相交流和互相认同，图书出版起着非常重要的作用。《开放中国》和《礼在中国》外文版有助于让世界更好地了解一个不断开放、爱好和平的中国。

　　伦敦书展始于1971年，是全球出版业最重要的盛会之一。本届书展将持续至20日，在此期间中方参展单位将举办30余场出版交流活动。

4月18日，在英国伦敦，读者在伦敦书展中国出版联合展台阅读。新华社记者 李颖 摄

4月18日，在英国伦敦，读者在伦敦书展中国出版联合展台阅读。新华社记者 李颖 摄

　　4月18日，在英国伦敦，读者在伦敦书展中国出版联合展台参观。新华社记者 李颖 摄

　　4月18日，在英国伦敦，读者在伦敦书展中国出版联合展台阅读。新华社记者 李颖 摄

　　4月18日，在英国伦敦，读者在伦敦书展中国出版联合展台参观。新华社记者 李颖 摄

　　4月18日，在英国伦敦书展上，一名参展者参观《千里江山图》复刻品。新华社记者 李颖 摄

　　4月18日，在英国伦敦，一名读者在伦敦书展上参加《千里江山图》艺术展。新华社记者 李颖 摄

(责编：刘洁妍、徐祥丽)

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