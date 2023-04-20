新华社联合国4月19日电 中国常驻联合国代表张军19日在安理会大湖地区问题公开会上发言，呼吁国际社会支持大湖地区国家打造共同未来。

张军说，今年是《刚果（金）和大湖地区和平、安全与合作框架文件》签署十周年。国际社会要支持地区国家总结经验，重新激活这一重要进程，打造共同未来。他强调，地区国家要坚持和平共处，坚持地区合作，坚持共同发展。

张军表示，面对刚果（金）东部地区武装团伙持续作乱，紧张局势持续升级，地区国家要以史为鉴，履行共同承诺，通过外交对话消弭分歧，当务之急是要共同敦促武装团伙停火止暴。

张军说，国际社会要支持以非洲方式解决非洲问题的努力，切实发挥内罗毕进程和罗安达进程积极作用。同时，非军事手段应同步推进。大湖地区新战略是联合国支持地区合作的重要框架。中方愿在中国-联合国和平与发展基金框架内提供帮助。期待主要伙伴积极捐资，为新战略落实提供支持。

张军指出，自然资源非法开采是影响地区稳定，制约地区发展的重要因素。国际社会要支持地区国家斩断武装团体非法贸易链条，积极支持合法贸易，使自然资源成为地区合作亮点。

张军说，中国始终坚定支持大湖地区可持续发展，为地区国家实施一大批基础设施、能矿资源、应对气候变化、民生就业等合作项目。中国提出的全球发展倡议重点面向非洲等发展中国家。中方期待同地区国家深化在全球发展倡议框架下的合作，为地区和平发展注入新的动力。

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