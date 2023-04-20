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日本民众对社会治安担忧加剧

本报记者  朱玥颖
2023年04月20日05:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　日本警察厅近日公布的2022年犯罪状况统计报告显示，该国警方全年掌握的刑事案件超过60.1万起，较上一年增加3.3万起，增幅为5.9%，是20年来刑事犯罪案件数量首次增加。日本警察厅表示，严重犯罪案件时有发生令民众不安。日本民众呼吁当局采取有效措施，提升社会治安水平。

　　该报告显示，2022年日本街头盗窃、伤害等“街头犯罪”的数量超过20.1万起，比上一年增加14.4%。纵火、强奸等严重犯罪案件同比增加8.1%。此外，有近两万人因被跟踪骚扰而向相关部门求助，有11.5万名少年儿童疑似遭受虐待。

　　去年，日本网络犯罪案件数量也创下新高。据统计，2022年日本警方查处的网络犯罪案件超过1.2万起。其中，向企业及团体索要赎金的电脑病毒勒索案件在日本37个都道府县共发生230起，同比增加57.5%。据悉，电脑病毒勒索案件的受害对象一半为中小企业，尤其是新冠疫情期间的远程办公设备成为频受攻击的对象。从行业看，制造业、服务业、医疗福利行业受攻击数量最多。此外，电信诈骗造成的损失持续增加。去年日本共发生1.7万多起电话诈骗案件，涉案总金额约361.4亿日元（1元人民币约合19.50日元），比前一年增加28.2%，是8年来首次增加。

　　此外，青少年犯罪案件增加引发日本社会的关注。日本有关部门去年底公布的一份报告指出，新冠疫情期间，该国青少年犯罪人数与疫情前相比显著增加，个别月份甚至增加了三成以上。日本法务省分析称，由于日本各个学校因新冠疫情停课，青少年犯罪案件开始增加。

　　有分析认为，在日本国内一些经济出现衰退的地区，社会治安愈加恶化。经济不景气、高失业率激化社会矛盾，导致犯罪案件增加，加剧了民众对社会治安的担忧。据日本《读卖新闻》报道，2022年10月，日本警察厅在网上对5000名15岁以上民众进行问卷调查，当被问及“过去10年公共安全是否有所改善”时，67.1%的受访者表示“恶化了”，这一比例比上一年的64.1%增加3个百分点。日本警察厅表示，谋杀、抢劫等严重犯罪案件令民众的不安全感增加。日本警察厅一名高级官员表示，当前日本社会治安形势很严峻，将努力采取有效措施进行应对。

　　（本报东京电）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月20日 17 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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