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中方呼吁各方合力推动利比亚政治进程

2023年04月20日05:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社联合国4月18日电  中国常驻联合国副代表戴兵18日在安理会利比亚问题公开会上发言，呼吁有关各方合力推动利比亚政治进程。

　　戴兵说，近期，利比亚国民代表大会和最高国家委员会宣布组建“6+6”联合委员会并召开会议，商讨选举宪法基础等问题。联合国秘书长利比亚问题特别代表阿卜杜拉耶·巴蒂利同利比亚各方广泛沟通。埃及等地区国家为开展斡旋调解作出大量努力。当前形势下，打破政治僵局是各方共识，要为此形成合力。利比亚各方要在前期努力基础上继续开展对话，消弭分歧，为尽快举行大选创造条件。国际社会要坚持“利人主导、利人所有”的原则，照顾利比亚各方合理关切，为利比亚政治进程提供建设性帮助，避免外部强加解决方案。

　　戴兵说，在巴蒂利主持下，利比亚“5+5”联合军事委员会举行多次会议，各方积极商讨建立统一安全机构，利比亚同邻国也同意建立协调机制，中方对此表示欢迎。同时，利比亚国内仍有武装冲突和安全事件发生。各方要履行停火承诺，在撤离外部武装和雇佣军方面加强协调，确保平衡有序撤离，避免给利比亚国内稳定和地区安全带来负面影响。

　　戴兵说，近一段时间，利比亚石油出口得到恢复，发展势头有所上升。利比亚各方要在推动国家整体发展上相向而行，在财政管理、公共服务、改善民生等方面作出更多努力。国际社会要积极参与利比亚重建，为其经济恢复与发展提供更多支持。同时，利比亚各方要排除政治干扰，协商解决石油产业管理和收入分配方面的分歧，确保利比亚石油产业继续由本国管理，石油收入更多惠及本国人民。利比亚政府在被冻结资产遭受损失问题上长期存在关切，安理会和利比亚制裁委员会对此要高度重视并采取切实措施。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月20日 17 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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