本报记者 张 杰 刘 刚

在不久前举行的第六次新加坡—印度尼西亚领导人非正式会晤上，两国签署了可再生能源合作谅解备忘录，旨在促进双方在可再生能源领域的合作。为扩大两国绿色电力交易，双方还将共同努力促成商业合作，完善合作框架和电力传输的基础设施。印尼能源和矿产资源部表示，将充分利用两国可再生能源合作项目，加快印尼光伏、储能等行业建设，带动上下游产业链发展。

新加坡和印尼在绿色电力领域资源互补，合作潜力巨大。新加坡电力行业的碳排放量约占总排放量的40%，该国将发展太阳能发电和进口绿电作为减少碳排放的重要措施。由于国土面积相对狭小，太阳能发电规模受到限制，新加坡主要利用区域电网从印尼等国进口绿电。印尼地跨赤道，太阳能资源丰富。据测算，印尼太阳能发电总潜力达3294吉瓦。印尼能源与矿产资源部部长阿里芬表示，该国力争到2060年将太阳能发电发展成为清洁能源供电的最大支柱。

新加坡不少企业也加大对绿色电力的投资与合作。新加坡星生集团与印尼巴淡自贸区管委会于2021年签署了关于建设光伏电站和出口电力的合作文件，计划在印尼建设漂浮式光伏电站，峰值容量为2.2吉瓦，并将通过400千伏海底输电网向新加坡等东南亚国家出口电力。新加坡能源市场管理局也于2021年批准了从印尼进口100兆瓦绿色电力项目，把在印尼布兰岛的太阳能发电项目产生的绿电，通过230千伏海底电网输送至新加坡。新加坡能源市场管理局还将该项目作为试点，以评估和完善进口电力的技术和监管框架。

新加坡与印尼还扩大在储能、电网等领域合作。新加坡与德国联合投资50亿美元，开发位于印尼廖内群岛的350万千瓦光伏发电项目和1200万千瓦时的储能项目。项目计划于2032年建成，所产绿电将通过海底电网输送至新加坡，年出口量可达40亿千瓦时，占新加坡总用电量的约8%。

新加坡计划到2035年进口高达4吉瓦的绿电。新加坡人力部部长兼贸工部第二部长陈诗龙表示，新加坡政府将与其他区域伙伴合作，为跨境电网基础设施制定相关合作框架和条例。目前，新加坡与印尼已经设立工作组，探讨跨境电力销售的规则和技术细则，两国还将就电力传输网络的建设和管理制定相关责任机制。

新加坡联合律师事务所能源专家斯托尔认为，两国一旦就监管框架达成一致，新加坡可从印尼平稳进口绿色电力，这不仅对新加坡实现净零排放目标至关重要，还有助于增强地区能源安全。

《 人民日报 》（ 2023年04月20日 17 版）

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