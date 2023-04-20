人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新加坡与印尼扩大绿色电力合作

本报记者  张  杰  刘  刚
2023年04月20日05:55 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在不久前举行的第六次新加坡—印度尼西亚领导人非正式会晤上，两国签署了可再生能源合作谅解备忘录，旨在促进双方在可再生能源领域的合作。为扩大两国绿色电力交易，双方还将共同努力促成商业合作，完善合作框架和电力传输的基础设施。印尼能源和矿产资源部表示，将充分利用两国可再生能源合作项目，加快印尼光伏、储能等行业建设，带动上下游产业链发展。

　　新加坡和印尼在绿色电力领域资源互补，合作潜力巨大。新加坡电力行业的碳排放量约占总排放量的40%，该国将发展太阳能发电和进口绿电作为减少碳排放的重要措施。由于国土面积相对狭小，太阳能发电规模受到限制，新加坡主要利用区域电网从印尼等国进口绿电。印尼地跨赤道，太阳能资源丰富。据测算，印尼太阳能发电总潜力达3294吉瓦。印尼能源与矿产资源部部长阿里芬表示，该国力争到2060年将太阳能发电发展成为清洁能源供电的最大支柱。

　　新加坡不少企业也加大对绿色电力的投资与合作。新加坡星生集团与印尼巴淡自贸区管委会于2021年签署了关于建设光伏电站和出口电力的合作文件，计划在印尼建设漂浮式光伏电站，峰值容量为2.2吉瓦，并将通过400千伏海底输电网向新加坡等东南亚国家出口电力。新加坡能源市场管理局也于2021年批准了从印尼进口100兆瓦绿色电力项目，把在印尼布兰岛的太阳能发电项目产生的绿电，通过230千伏海底电网输送至新加坡。新加坡能源市场管理局还将该项目作为试点，以评估和完善进口电力的技术和监管框架。

　　新加坡与印尼还扩大在储能、电网等领域合作。新加坡与德国联合投资50亿美元，开发位于印尼廖内群岛的350万千瓦光伏发电项目和1200万千瓦时的储能项目。项目计划于2032年建成，所产绿电将通过海底电网输送至新加坡，年出口量可达40亿千瓦时，占新加坡总用电量的约8%。

　　新加坡计划到2035年进口高达4吉瓦的绿电。新加坡人力部部长兼贸工部第二部长陈诗龙表示，新加坡政府将与其他区域伙伴合作，为跨境电网基础设施制定相关合作框架和条例。目前，新加坡与印尼已经设立工作组，探讨跨境电力销售的规则和技术细则，两国还将就电力传输网络的建设和管理制定相关责任机制。

　　新加坡联合律师事务所能源专家斯托尔认为，两国一旦就监管框架达成一致，新加坡可从印尼平稳进口绿色电力，这不仅对新加坡实现净零排放目标至关重要，还有助于增强地区能源安全。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月20日 17 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部