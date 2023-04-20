本报记者 黄培昭

埃及银行部门日前介绍，2022年埃及电子支付量增长52%，电子支付接入点增加84万个，交易金额达500亿埃及镑（1元人民币约合4.48埃及镑），均创历史新高。其中，埃及政府推出的电子钱包Meeza卡发行量当年增长至5700万张，手机钱包数量比2021年增加300万，达到3000万。分析认为，近年来埃及通过创新支付方案，构建更加可靠的数字支付系统，为数字经济发展提供动力。

埃及电子支付平台数量也在不断增加。埃及首都开罗居民陶菲克告诉记者，他使用的Aman应用让在线交易更方便、快捷，也更安全。“水、电、燃气等都可以在线支付，再也不用排长队缴费了。”陶菲克说。据了解，Aman在阿拉伯语中意为“安全”。该应用采用最新的加密技术，可以更好保护用户的个人和财务信息。用户可通过移动应用程序和网络平台使用Aman。除了埃及镑，该平台还支持美元、欧元和英镑等货币。

信用卡组织万事达发布的2022年新支付指数显示，88%的埃及受访者在上一年使用过至少一种新兴支付方式。其中，35%的人使用电子钱包，27%的人使用手机转账，24%的人使用二维码支付。万事达认为，埃及互联网普及率提高，年轻人口快速增长，智能手机使用率高，为电子支付的蓬勃发展奠定了基础。作为非洲第二大经济体，目前埃及全国移动用户突破1亿，其中，移动宽带用户为9100万，移动渗透率高。网络购物日益普及，政府不断加大对普惠金融的扶持力度，为埃及电子支付快速发展提供机遇。

埃及政府将发展电子支付视为推动经济数字化转型的一项重要抓手。2021年11月，埃及中央银行批准了电子支付条例，允许居民通过手机在银行账户之间进行即时支付。该国还制定数据保护法，对企业和机构存储、处理用户数据进行规范。开罗电子支付服务提供商多明公司首席执行官塔梅尔认为，埃及政府要求有关部门接入电子支付服务，并不断完善电子支付基础设施等举措，促进了该国数字经济的发展。

埃及中央银行为其创新金融科技实验室制定了监管框架，鼓励金融和银行机构提供更多数字金融解决方案。同时，政府不断完善电子商务法律草案、移动支付服务条例等法律法规，促进埃及电子支付实现健康发展。

埃及一家银行负责人拉菲阿表示，银行和金融业态正发生巨大变化，银行推出多款数字化服务和产品，特别是新冠疫情以来，埃及电子支付迅猛发展。埃及国家银行网络安全部门负责人哈德尔表示，银行机构不断强化数据安全，增强了用户对数字产品的信心。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2023年04月20日 17 版）

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