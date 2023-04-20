据新华社联合国4月18日电 中国常驻联合国副代表戴兵18日在联合国2023年发展筹资论坛上发言，呼吁各国树立命运共同体意识，聚焦应对世界经济和发展等领域突出挑战，推动更加包容、普惠和有韧性的全球发展。

戴兵说，要加强宏观经济政策协调，密切关注系统性风险，维护国际金融体系稳定。要深化发展合作，着力解决长期困扰全球经济治理体系的结构性问题，加快推进国际金融架构改革，增强发展中国家和新兴市场国家发言权和代表性。要构建开放型世界经济，维护全球供应链产业链稳定畅通，坚定推动贸易和投资自由化便利化，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制和规则，反对单边主义、保护主义，推进开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化。要坚持“共同行动、公平负担”的原则，落实好二十国集团缓债倡议等。多边机构和私营部门要积极参与落实国际减缓债共识，充分发挥多边开发银行作用，为发展中国家提供更多发展资源。

《 人民日报 》（ 2023年04月20日 02 版）

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