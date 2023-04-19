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中国出版单位集中亮相2023年伦敦书展

2023年04月19日14:23 | 来源：人民网-国际频道
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视频制作者：郭锦标

     人民网伦敦4月18日电 （郭锦标） 为期3天的2023年伦敦书展18日在伦敦奥林匹亚展览中心开幕。中国国际传播集团（中国外文出版发行事业局）、中国出版集团、中国教育出版传媒集团、上海世纪出版集团、江苏凤凰出版传媒集团、中国青年出版总社、中国图书进出口（集团）有限公司等国内40多家出版单位参展，展出图书2300多种。

在此欧洲最大规模的出版界图书盛会上，中国出版单位重点展示《习近平谈治国理政》（第一至四卷）、“足迹”系列图书等习近平总书记著作和有关学习读物中外文版，对外推介阐释党的二十大精神的通俗理论读物，《复兴文库》《中国历代绘画大系》等重大文化工程精品成果，以及具有政治高度、思想深度、理论温度、实践厚度的哲学社会科学精品著作。聚焦英国主流社会关注的低碳国际合作，展示一批宣介中国推动绿色低碳发展理念、行动和成绩的图书。突出文学、少儿等易引起共鸣的领域，精选一批彰显中国审美旨趣、传播当代中国价值观念、反映全人类共同价值追求的文学精品力作，以及富有中国元素、具有童真童趣的原创少儿读物展示。

书展期间，中国出版机构还举办30多场出版交流活动，包括马丁·阿尔布劳《中国与人类命运共同体：探讨共同的价值观与目标》中英文版全球推介会、《千里江山图》艺术展、“看见声音，感知世界”——用图画书讲述最美中国故事等，以及完成多项国际合作出版项目及版权输出签约。外文出版社与土耳其卡努特国际出版公司签订《开放中国》等中国主题图书的国际出版合作协议，与黎巴嫩阿拉伯科学出版社签订了《礼在中国》等图书的国际出版合作协议。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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