多国驻华使节和国际组织负责人表示 期待中国式现代化惠及世界

国际在线消息（记者 林路、朱宛玲、李琳）：十四届全国人大一次会议13日举行闭幕会。连日来，多国驻华使节和国际组织负责人在接受记者采访时表示，中国式现代化道路切合中国实际、独具中国特色，期待中国式现代化不仅惠及中国人民，也惠及世界。

缅甸驻华大使丁貌瑞表示，期待缅中两国能开展更多国际多边合作，并为两国互利共赢深化合作。“缅中两国同舟共济，两国之间有着深厚的胞波情谊，随着缅中全面战略合作伙伴关系的发展，期待两国在各领域合作实现长足的发展。”

上海合作组织副秘书长索海尔·汗表示，相信中国新一届领导人不仅将带领中国人民实现自身发展，也将让更多周边国家受益。索海尔·汗十分关注中国式现代化进程，认为中国式现代化将促进中国各领域实现更大发展。“正如我们在中国共产党第二十次全国代表大会和本次十四届全国人大一次会议上了解的那样，中国领导层正在非常真诚地推动中国式现代化进程。这意味着中国人民的社会经济地位和生活水平将上升到当今世界的最高水平。”

津巴布韦驻华使馆官员迪扎·昆巴莱认为，中国式现代化道路切合中国实际、独具中国特色，中国基于自身发展确立适合自己的现代化道路值得其他国家借鉴。“这是一条独具中国特色的现代化道路，这样的现代化道路做到了适应自身发展的内部条件。我认为对于其他国家来说，也可以从这种模式中借鉴和学习。”

缅甸驻华大使丁貌瑞表示，期待中国实现更好的发展，从而助推缅中两国关系实现更大发展。“我看到了中国科技的发展，也期待中国有更好的发展。我非常看好中国的未来，将积极推动两国关系实现更大发展。”

上海合作组织副秘书长索海尔·汗说，中国式现代化具有巨大的溢出效应，将惠及世界。“首先将惠及中国的邻国，像巴基斯坦、中亚等国家。因此，我们都非常期待看到中国实现中国式现代化。中国是所有发展中国家中最大的希望，因此，我们非常支持中国式现代化的理念，也支持中国的科学技术进步。”