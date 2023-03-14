罗伯特·库恩：两会，了解中国式民主的重要视角

新华社纽约3月13日电（记者 杨士龙）美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩日前在接受新华社采访时说，两会每年都有，但今年意义非凡，因为2023年是中国全面贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神的开局之年，中共二十大为中国未来发展绘就了蓝图，这个蓝图的目标就是全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴。

罗伯特·劳伦斯·库恩是著名的国际投资银行家和公司战略家，2018年获中国改革友谊奖章。

库恩说，中国致力于发展中国式民主，即全过程人民民主。中国式民主并非“空中楼阁”，它包括各种反馈互动机制，特别是各级人民代表大会。它的主要目标是致力于确保全中国人民过上好日子。

库恩说，观察各级人大的运作方式是了解中国式民主的重要视角，全国人民代表大会是“重中之重”。选举人大代表是人民当家作主、行使国家权力、管理国家事务的基本前提，也是全过程人民民主链条的一环。全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法规定，各政党、各人民团体，可以联合或者单独推荐代表候选人。选民或者代表，10人以上联名，也可以推荐代表候选人。为确保选举公平，各级人民代表大会选举经费由国库开支。无记名投票确保了选民的自由选择，而破坏选举的行为将受到严厉查处。选民对代表的监督可以采取多种形式，如听取报告、做出批评、提出意见和建议，甚至罢免代表。

他说，全国人大代表选举坚持与时俱进。城市与农村选举代表所代表的人口比例由1953年的1:8调整到了现在的1:1，实现了城乡平等。同时对全国人大代表名额和选举作出安排，以确保不同群体拥有适当比例的代表数量。

近十年来，库恩一直致力于研究考察中国如何关心最贫困的老百姓，访问过100多个城市和乡村。他说，在习近平总书记领导下，中国共产党花大气力，通过像“精准扶贫”这样的政策，改善全国不同阶层广大人民群众的生活。

库恩说，其实很多人不了解中国的做法。举个例子，一位颇为见多识广的美国人看完他主持和制作的一部关于中国扶贫行动的纪录片后说：“我压根儿没想到中国领导人这么关心穷人。”

这部名为《前线之声：中国脱贫攻坚》的纪录片经过三年拍摄，于2019年在美国播出，展示了中国共产党省、市、县、乡、村五级党组织如何落实领导层有关脱贫攻坚的指令。库恩在片头讲道：“对习近平主席而言，消除贫困是他最重要的任务。”纪录片以习近平主席这句话结尾：“扶贫，我花的精力最多。”

库恩说：“据我所知，世界上还没有其他国家的领导人如此重视减贫。当未来的历史学家撰写我们这个时代的编年史时，其中的一个篇章一定会记录中国的精准扶贫。”

库恩指出，中国的脱贫攻坚使约1亿贫困人口摆脱了极端贫困，中国完全有理由为此庆祝。要实现中华民族伟大复兴的中国梦，消除极端贫困是必要的，但这远远不够。中国必须继续努力消除贫困，减少仍然存在的相对贫困，并缩小贫富差距，特别是城乡之间的贫富差距。因此，2021年伊始，习近平主席将重点从扶贫转向乡村振兴。同年晚些时候，他又着重强调了“共同富裕”。“共同富裕”涉及的方面很多，但改善农村人口，包括农民工的生活，显然是重要的努力方向。

中共二十大制定了把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的战略目标。

库恩说，这些宏伟的愿景都要由基层官员来执行具体规划。这些官员工作很忙，休息时间少，福利待遇不算高，他们还会面对来自基层民众的意见。这也就是为什么不少地方出台了关心基层干部的政策，减轻他们的负担，比如纠治形式主义，削减文山会海，改善工资待遇，提供更好的职业发展机会。

库恩说，从2004年起，中共中央和国务院每年发布的第一个文件，即“中央一号文件”，都会聚焦三农问题。今年的中央一号文件再次聚焦“三农”问题，强调了稳定生产，保障粮食等重要农产品供应，加强农业基础设施建设，强化农业科技和装备支撑，巩固脱贫目标成果并扩大进展，以及促进农村产业高质量发展。“这种做法已成为传统，体现了中国对最贫困公民的关心。”

库恩说，今年两会是中国向伟大复兴迈进的一个里程碑。新一届政府将接力肩负起实现这一宏伟目标的艰巨任务。