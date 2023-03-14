中国推进高质量发展将为海外侨胞带来更多机遇

国际在线消息（记者张意、李濛）：“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”“人民幸福安康是推动高质量发展的最终目的。”习近平总书记在两会期间有关推动高质量发展的重要讲话持续引发海外华侨华人热议。11日，中央广播电视总台华语环球广播举办“华侨华人看两会”海外听众在线交流会。多位海外华侨华人社团负责人高度评价中国扎实推动高质量发展取得的成就，大家纷纷表示，迈向高质量发展的中国将为海外侨胞带来更多发展机遇，也必将为各国实现共同繁荣发展产生积极而深远的影响。

全国政协委员、中国侨商联合会监事长施乾平说，自己印象最深的是习近平总书记在两会期间有关推进中国高质量发展的讲话。“习近平总书记的讲话极大地振奋了大家团结奋进、一心一意谋发展的信心与决心。”施乾平表示，“作为一名侨资企业负责人，我们更应该顺应科技革命和产业变革的发展趋势，助力畅通内外贸易渠道，在促进高水平开放中彰显价值，做中国新时代高质量发展的参与者、见证者和贡献者。”

今年两会，作为海外侨胞代表列席全国政协会议的澳大利亚悉尼中国和平统一促进会会长王然表示，要早日实现中国式现代化，就必须要把发展的模式向高质量发展转变。“我希望能动员更多海外侨胞全面参与‘一带一路’国际合作，助推‘一带一路’建设高质量发展。”

曾多次采访中国全国两会的资深媒体人、德国欧洲新传媒集团总编辑范轩表示，作为全球第二大经济体，中国经济在疫情后强劲复苏，提振全球经济复苏信心，这本身就是中国经济高质量发展的体现。“无论从经济结构、科技力量、民生水平，再加上新经济、新业态和乡村振兴的深入推进，都表明，中国经济确实进入更高质量的赛道。中国高质量发展必将为广大海外侨胞带来更加广阔的发展舞台和更多发展机遇！”

长期关注中欧经济问题的希腊中希时报总编汪鹏表示，习近平总书记明确指出，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，并提出“四个必须”的明确要求。习近平总书记的讲话让众多从事中外经济交流合作的海外侨胞深受启发，在激烈的国际竞争中，要积极开辟发展新领域、新赛道。“中国高质量发展的新征程，必将释放更多发展红利，造福中国并造福世界。广大海外侨胞更应积极作为，主动作为，为中国高质量发展贡献力量。”

西班牙中欧科技创新交流协会名誉主席、中国侨商联合会常务理事韩杰表示，习近平总书记的讲话提振士气、增添信心、温暖人心。近年来，高质量共建“一带一路”、推进粤港澳大湾区建设、数字中国建设等领域都取得丰硕的成果。“我们海外华侨华人要继续以侨为桥，发挥好桥梁纽带作用，讲好中国故事、传递中国发展‘好声音’，同时凝心聚力，投身中国高质量发展实践，在新起点新征程上作出更大贡献！”

斯里兰卡华人作家、中资企业首席媒体官杨诗源女士表示，中国货物贸易总额连续多年居世界第一，吸引外资和对外投资居世界前列，开放发展迈向更高层次。“这是新时代十年中国高质量发展的缩影，彰显发展活力、积蓄发展动能，助推‘中国号’巨轮继续乘风破浪，开启高质量发展新航程。相信中国高质量发展将为海外侨胞带来无限机遇，也将为世界经济发展注入强劲动力，海外侨胞对中国高质量发展和中国式现代化新征程充满信心！”

列席今年全国政协会议的海外侨胞特邀代表、俄罗斯华侨华人青年联合会执行会长刘军说，十年来，中国经济快速发展，已经从总量的积累迈向质的提升。“很多华商的发展都与中国经济发展息息相关，高质量发展不仅是对中国经济发展的要求，对我们海外华商也具有根本性的指导作用。我们只有坚定不移地践行高质量发展理念，让经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演进，这样才能更有利于在海外市场的竞争。”

加拿大中国（友好）和平统一促进会会长王典奇介绍说，作为经常往返于加拿大和中国的侨胞，近年来自己每一次回到家乡浙江台州，都能看到家乡的变化，高质量发展为台州“制造之都”注入了强劲动力，并取得可喜成果。“这让我更加深刻感受到中国创新发展的氛围，特别是许多外资企业将中国视为最重要的投资目的地之一，计划增加在华投资。这充分说明，中国仍是外资企业青睐的投资热土。”王典奇表示，作为海外华侨华人，坚信中国推进高质量发展一定会为全球创造更多机遇，一定会为世界经济发展增添更多信心和动力，也一定会为广大海外侨胞回国投资兴业提供更多机遇和广阔空间。