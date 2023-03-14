国际在线报道（记者 王鲁平）：2023年全国两会圆满落下帷幕，国际人士对中国两会的关注与讨论依旧热度不减。西安外国语大学俄语学院白俄罗斯语专业外籍教师达莎博士在接受国际在线专访时表示，身为一名教育领域工作者，她十分期待今年中国两会的成果能够进一步推动国际教育领域的发展，期待白中两国人民能够获得更多交流机会。

西安外国语大学俄语学院白俄罗斯语专业外籍教师达莎

达莎告诉记者，除国际交流外，她最关注的中国两会议题主要集中在教育、医疗、就业和生态环境保护等领域。在她看来，这些方面尤为关乎普通民众的日常生活。通过两会，她了解到今年中国将会着力推动高质量发展，推进高水平对外开放。

达莎高度评价中国政府在过去五年中的不懈努力以及取得的丰硕发展成就，她表示，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，“创造了世界奇迹”。“政府工作报告展示的数字惊人,”达莎赞许道，“近1亿农村贫困人口实现脱贫，全国832个贫困县全部摘帽，960多万贫困人口实现易地搬迁！”她还提到，政府工作报告中“两不愁三保障”问题的解决令人钦佩，脱贫群众不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障，“这体现了人民生活得到切实改善”。

达莎强调，虽然自己目前仍在明斯克，但依旧远程见证了中国近年来取得的伟大成就。她特别指出，中国政府通过科学的疫情防控措施最大程度地为人民生命安全与健康提供了保障。此外，疫情期间，中国还向多国施以援手，助力全球抗疫。“尽管受到疫情冲击，中国仍然直面挑战，保持经济社会稳定发展，尽可能地减少了突如其来的疫情对人民的影响。”

谈到中国的民主制度，达莎认为，中国的“全过程人民民主”诞生于中国特色社会主义政治发展道路中，是一个新颖且先进的理念，充分展现出中国政府以人民为中心的发展思想，让决定权真正掌握在人民手中。

达莎最后总结道，2023年两会意义重大，国际社会密切关注中国经济和外交等领域的政策信号。她结合自身所从事的教育和翻译行业，向记者分享了对今年两会中一些关键词的感悟：“比如‘人类命运共同体’——虽然大家居住在不同的国家，使用不同的语言，但是通过教育、文化等领域的国际交流可以相互学习，取长补短，携手并进，实现各国共同发展和繁荣。生活幸福安康是全世界人民的共同追求，无关国籍与民族。”达莎接着补充道，“而‘高质量发展’则是满足人民美好生活愿望的途径”。