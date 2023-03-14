美国专家看两会：中国式民主的生动实践

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩3月11日在《中国日报》撰文称，作为中国最高国家权力机关，全国人民代表大会不仅要回顾以往工作并审议报告，也要为未来的工作部署和贯彻落实做准备。

人民代表大会制度是中国式民主的具体实践

文章分析称，在实践中探索与完善全过程人民民主至关重要。中国的民主不是一个口号，中国共产党领导下的民主制度设计了各种反馈和互动机制，特别是体现在各级人民代表大会中。此外，中国的民主制度还要确保全体人民的生活水平不断提升。

人民代表大会制度是中国式民主的具体实践。人大代表是根据中国的选举制度选举产生的，截至2020年，中国共有全国、省、市、县、乡五级人大代表262万多名，其中县乡两级人大代表由选民直接选举产生。

人大代表选举是人民当家作主、行使国家权力、管理国家事务的基本前提，也是全过程人民民主这个完整链条中的第一环。

人民代表大会制度与时俱进优势显著

文章指出，根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》，各政党、各人民团体，可以联合或者单独推荐代表候选人。选民或者代表，十人以上联名，也可以推荐代表候选人。中国共产党推动竞争性选举，让选民与代表有更多选择。代表资格审查委员会负责代表候选人和当选代表的资格审查。

为了实行公平、公正的选举，全国人民代表大会和地方各级人民代表大会的选举经费由国库开支。人大代表选举实行无记名投票，这可以确保选民按自己的意愿行使选举的民主权利。此外，破坏选举将受到严厉处罚。

选民可以通过多种形式对人大代表进行监督，比如听取代表执行代表职务的工作汇报，向代表提出建议、批评和意见，对不称职和违法犯罪的代表予以罢免。

中国的人大代表选举与时俱进。农村与城市每名全国人大代表所代表的人口数的比例已经从1953年的8:1变为现在的1:1。各项调整是为了确保各地区、各民族、各社会群体、各行业、政府和军队等都有适当数量的代表。

文章最后表示，十四届全国人大一次会议是中华民族伟大复兴征程上的里程碑事件。中华民族伟大复兴是宏伟愿景，也是异常艰巨的任务。

（编辑：严玉洁 王辉 周凤梅）

（来源：中国日报网）