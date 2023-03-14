两会世界眼｜推动世界共同发展繁荣 创造更加美好未来

新华社北京3月13日电 题：推动世界共同发展繁荣 创造更加美好未来

新华社记者

十四届全国人大一次会议10日选举习近平为中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。连日来，我驻外人员反响热烈，纷纷表示对国家发展前景充满信心，相信在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟目标必将变为现实，中国人民团结奋斗、开拓创新将创造新的更大辉煌。中国将推动世界共同发展繁荣，创造更加美好的未来。

对国家发展光明前景充满信心

“习近平同志全票当选国家主席、中央军委主席，充分体现了党的意志、人民意志、国家意志的高度统一，是人民之福、民族之幸。我们对党和国家事业取得更大发展，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的前景更加充满信心。”中国驻墨西哥大使张润说。

“习近平当选国家主席、中央军委主席，充分反映了人民群众对习近平总书记的拥护和爱戴，必将进一步激发全社会团结奋斗的决心和干事创业的热情。”中国驻日本大使馆临时代办杨宇说。

中国驻南非大使陈晓东说：“我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，中华民族伟大复兴号巨轮定将劈波斩浪、扬帆远航。”

中国驻旧金山总领事张建敏表示，他近期通过走访调研，与领区政商学侨各界人士广泛接触、深入交流，发现对于中国发展光明前景的预期已成为普遍共识。“展望未来，中国的高质量发展将为各界带来更多互利合作的宝贵机遇，新时代的中国将继续成为世界经济增长的重要引擎。”

中国驻印度使馆公使衔参赞陈建军说：“我们将坚定践行习近平外交思想，紧密围绕中印关系和国际地区事务，为全面建设社会主义现代化国家营造良好外部环境，努力书写新时代中国特色大国外交新篇章。”

期待加强对外合作共创新机遇

看到习近平全票当选国家主席、中央军委主席的消息时，中国港湾波哥大地铁一号线项目总经理吴宇感到非常振奋，“作为海外项目建设者，我们感受到满满的信心”。

“当会议宣布习近平全票当选国家主席、中央军委主席时，我和所有同事都备感振奋。”中国路桥肯尼亚内罗毕快速路运营公司负责人赵扬激动地说，“在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国将走向更加繁荣富强的未来。作为‘一带一路’建设的参与者，我们将努力做好本职工作，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。”

在克罗地亚，北方国际合作股份有限公司承建了塞尼风电项目。项目经理刘振说，我们相信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中华民族的伟大复兴一定能够实现。很多项目外方人士对习近平当选国家主席向中国同事表示热烈祝贺，并认为中国未来将持续保持发展繁荣。

正在建设中的中国-巴西农业科技产业园区致力于建设南美最大的玉米、大豆种子研发中心和供应集群。园区负责人、隆平发展总经理施亮说：“正是在习近平总书记倡导的高质量发展理念的引领下，目前中国和巴西在农业领域已从农产品的合作上升到农业科技合作。未来，希望能将这一合作模式推广到世界其他地区。”

“过去十年，是‘一带一路’倡议在沿线国家播种、发芽、散叶、绽放、结果的十年。”奋战在“一带一路”建设前沿的中国港湾中东区域管理中心副总经理宗宇干劲十足，“新征程上，我们将更紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，拼搏奋斗，继续书写中国与沙特阿拉伯的丝路故事，用建设项目点亮中东荒漠戈壁上更多的‘沙海明珠’”。

2023年是中国海外港口控股有限公司接手运营巴基斯坦瓜达尔港的第十个年头。“每当看到瓜达尔港新的建设发展变化，作为一名在瓜达尔港的中企海外建设者既感到责任重大，也感到无比光荣。”在巴基斯坦工作的中国港控公司董事长于博说，在新征程上，我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，踔厉奋发、勇毅前行，为构建新时代更加紧密的中巴命运共同体、为中巴经济走廊高质量发展作出更大贡献。

期待与中国深化合作

以色列中国商会主席伊兰·马奥尔见证过多个以中合作项目。作为以中商贸往来的重要参与者和促进者，马奥尔密切关注中国全国两会。他说，在习近平主席领导下，中国经济将持续展现强大韧性，中国的广阔市场将持续展现吸引力，越来越多的以色列企业正期待着与中国深化合作。

巴基斯坦电商达拉兹集团首席运营官艾哈迈德·坦维尔说，习近平主席是深受巴基斯坦人民爱戴的中国领导人，期待未来更多巴中高水平技术合作给巴基斯坦人民带来更好的未来。

亲历了中老铁路项目推进全过程，老中合作委员会副主席赛萨纳期待进一步深化老中命运共同体建设，“共建‘一带一路’倡议和推动构建人类命运共同体理念，把各国更紧密地联系在一起，为促进世界和平发展、互利共赢提供了新思路、新方案、新机遇。我们也期待‘一带一路’建设在老挝取得新的进展”。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫认为，中国全国两会“不仅是中国的重要会议，也是世界上具有重要意义的政治盛会”。他表示，在习近平主席领导下，中国持续倡导和平与发展，将为国际局势注入稳定的力量。（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：丁莹、杨威、常天童）