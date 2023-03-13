扩大开放的中国具有强大吸引力（和音）

过去，中国经济发展成就是在开放条件下取得的；未来，中国经济高质量发展必须在更加开放的条件下进行

中国全国两会是世界观察中国发展之道、感知中国开放之志的重要窗口。“中国持续推进高水平对外开放，促进国内国际两个市场、两种资源有效融合”“中国不断推进高水平对外开放将使全球受益”“中国倡导构建的开放型经济是推动全球经济重回正轨的良方”……连日来，国际社会持续关注解读中国全国两会释放的扩大开放积极信号。

推进高水平对外开放，是构建新发展格局的应有之义，也是促进高质量发展的必然要求。中国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，绝不是封闭的国内单循环，而是开放的、相互促进的国内国际双循环。推进高水平对外开放，以国际大循环提升国内大循环的效率和水平，有助于更好打通生产、分配、流通、消费各个环节，推动形成中国经济更高水平的动态平衡。近年来，中国坚定扩大对外开放，深化互利共赢的国际经贸合作，以高水平开放有力促进了高质量发展。

“不想错失在华发展的每个机遇”“投资中国就是布局未来”……跨国企业高管的话，充分说明不断扩大高水平对外开放的中国具有强大吸引力。中国是世界第二大经济体，经济韧性强、潜力大、活力足，推进高水平对外开放具有显著优势。中国14亿多人口、4亿多中等收入群体的国内市场成长性好，中等收入群体还将不断扩大，消费结构还将持续升级，为推进高水平对外开放提供了坚实基础。作为世界上工业体系最为完整的国家，中国全产业链优势具有“虹吸效应”，可汇聚全球要素和资源，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链，为推进高水平对外开放筑牢安全屏障。中国科技加速发展，国家创新体系更加成熟，创新能力大幅提升，为推动高水平对外开放提供了强大动力。

中国坚定不移推进高水平对外开放，为自身发展开辟了广阔空间，也为世界经济复苏发展增添了动力。近年来，在保护主义抬头、经济全球化遭遇逆风的情况下，中国持续扩大高水平对外开放，营商环境持续优化。高质量共建“一带一路”扎实推进，推动区域全面经济伙伴关系协定生效实施，建成全球最大自由贸易区。过去五年，中国货物进出口总额年均增长8.6%，连续多年居世界首位，吸引外资和对外投资居世界前列。在世界经济形势仍然复杂严峻、复苏不稳定不平衡的背景下，中国稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，为各国共享经济全球化深入发展机遇和成果作出重要贡献。巴基斯坦智库全球丝绸之路研究联盟创始主席泽米尔·阿万指出：“中国对外开放政策是真正的合作共赢，全球都是受益者。”

过去，中国经济发展成就是在开放条件下取得的；未来，中国经济高质量发展必须在更加开放的条件下进行。“扩大市场准入，加大现代服务业领域开放力度”“落实好外资企业国民待遇”“做好外资企业服务工作，推动外资标志性项目落地建设”……透过今年的政府工作报告，世界看到中国以开放促发展、以开放促共赢的真诚意愿和坚定决心。随着实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，中国必将为世界经济复苏发展作出更大贡献。巴西经济学家罗尼·林斯表示：“中国坚持推进高水平对外开放，全面深化改革，将推动中国经济这艘大船沿着高质量发展航道继续前行，为世界经济提供巨大机遇。”

对外开放是中国的基本国策，也是当代中国的鲜明标识。新征程上，中国将顺应经济全球化大势，实行更加积极主动的开放战略，以高水平对外开放推动构建新发展格局，助力构建开放型世界经济，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

《 人民日报 》（ 2023年03月13日 03 版）