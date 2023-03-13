北京时间10日，沙特伊朗在中国的斡旋下，宣布达成协议，重新恢复外交关系。对此，也门政治评论人士默罕默德·沙姆桑在接受总台记者采访时表示，沙特和伊朗在也门冲突中扮演了重要角色，两国关系的改善，也让深陷冲突的也门人民看到了希望。

也门政治评论人士认为，作为中东地区的主要国家，沙特和伊朗在也门冲突中有着举足轻重的影响，两国间曾经的矛盾也体现在对于也门冲突的不同态度上。随着两国在中国的斡旋下宣布恢复外交关系，和平解决也门危机也将成为可能。

也门政治评论人士 默罕默德·沙姆桑：这一协议具有非常积极的意义，我认为这将很大程度上影响也门局势。因为地区内的主要国家是决定也门局势走向的关键因素，我相信伊朗同沙特关系的改善将对也门危机的解决产生积极影响。

沙姆桑表示，中国此次成功斡旋沙特伊朗恢复外交关系，让国际社会看到了和平解决也门冲突的可能，这对于缓和也门局势，缓解也门人道主义危机具有积极意义。他期待中国能在也门问题谈判以及维护地区安全稳定等议题上继续发挥积极作用。

也门政治评论人士 默罕默德·沙姆桑：中国在非洲及中东地区的关键问题上都有着积极的影响力。从2021年开始，沙伊两国在伊拉克和阿曼展开对话，而中国在这其中发挥了重要作用。我认为中国未来在地区事务中还将扮演重要角色，中国同很多海湾国家签署了经济合作协议，同时和相关国家在安全和政治领域也开展了广泛的合作，这将对地区稳定与发展产生积极作用。

责任编辑：代根华

（来源：央视新闻客户端）

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