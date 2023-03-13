新华社东京3月12日电 特写：“不能让核污染水污染大海”——日本民众强烈反对核污染水排海

新华社记者郭丹 李光正 张笑宇

“不能让核污染水污染大海”“大海不是垃圾桶”“保护大海、保护儿童、保护未来”。在日本东京电力公司（以下简称“东电”）总部和日本首相官邸前，大量民众11日早早地聚集在一起，或拉着条幅，或举着牌子，或发放传单，表达强烈反对核污染水排放入海的诉求。

今年3月11日是2011年日本“3·11”大地震12周年，也是东电运营的福岛第一核电站发生核泄漏事故12周年。2021年4月，日本政府决定将福岛第一核电站内上百万吨核污染水排放入海。2023年1月，日本政府将福岛核污染水的排放时间定为“今年春夏之际”。

日本市民团体“蒲公英舍”的柳田真一早就来到会场，他对新华社记者说：“我坚决反对核污染水排放入海。东电的水处理装置不可能把所有放射物处理干净。福岛是有地方放置这些储水罐的。”

日本音乐协议会吉他手乔尼H（化名）对新华社记者说：“把核污染水排放到大海是犯罪！12年前，福岛水产商家已经倒闭了很多，现在刚刚有些复苏。排放（核污染水）就是要让人们重蹈覆辙。”

2011年福岛核事故之后，福岛县渔民经过10年的试捕捞之后，到2021年才重启全面捕捞。但2021年4月，日本政府决定要将福岛第一核电站内上百万吨核污染水排放入海，这对当地渔民的生计无疑是一次重击。

福岛县渔民大平健一郎对媒体说：“一旦排放，意味着我们这些渔民多年来为了让消费者恢复信心所做的努力都将打水漂。”

渔民小野春雄说：“大海养育了我们，大海是鱼生存的家园，大海不是垃圾桶。”

当天，在东电总部门前，日本山谷劳动者福祉会馆活动委员会委员向井向东电代表宣读了请愿书：“核污染水中的放射性元素，会经过海藻、鱼等食物链重返人体，会再次损害人们的健康。贵公司以‘没有保管场所’为由排放核污染水是不可信服的，是虚伪和不负责任的，违反了《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》。”

抗议集会上，“311甲状腺癌儿童支援网络”成员冈田俊子介绍了《核污染水排放入海的争论点——氚的危险性》一书。该书作者之一渡边悦司是福岛核泄漏事故的受害者，去年2月因癌症去世，坚决反对核污染水排放入海是她的遗愿。书中介绍了核污染水对人体的影响，并指出福岛核事故后，当地至少已有300多名儿童确诊甲状腺癌。

日本首相官邸前当天也聚集了反对核污染水排放入海的民众。集会者拿着话筒高喊“不能忘记福岛核泄漏事故”“坚决反对核污染水排放”。

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