新华社北京3月12日电 综述：国际社会欢迎沙伊复交 赞赏中方发挥积极作用

新华社记者

在中方支持下，沙特阿拉伯和伊朗于3月6日至10日在北京举行对话。10日，两国达成北京协议，中沙伊三方签署并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系，强调三方将共同努力，维护国际关系基本准则，促进国际地区和平与安全。多个国际组织和国家发表声明，对沙伊同意恢复外交关系表示欢迎，强调其对中东地区安全与稳定的重要意义，对中国所发挥的积极作用表示赞赏。

联合国秘书长古特雷斯发表声明说，沙伊之间的睦邻关系对海湾地区的稳定至关重要。他对中方促进沙伊之间对话的努力表示感谢。

阿拉伯议会发表声明说，协议不仅有助于恢复中东地区的稳定并努力解决悬而未决的危机，也有助于维护全世界人民和平安全。

伊斯兰合作组织秘书长塔哈表示，希望这一协议有助于加强该地区和平、安全与稳定，并为伊斯兰合作组织成员国之间的合作提供新动力。他赞扬中国、伊拉克和阿曼积极促成沙伊对话，并使对话最终取得成功。

海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长贾西姆表示，欢迎有助于加强该地区安全与和平、支持地区稳定与人民繁荣的所有努力。

巴勒斯坦总统府发表声明说，巴总统府赞赏中国为达成该协议所发挥的积极作用，希望协议为促进中东地区稳定创造积极氛围。巴勒斯坦外交部同日发表声明，表示这一协议有助于解决地区悬而未决的问题和危机，为中东地区消除“战争的幽灵”。

黎巴嫩外长哈比卜在声明中说，沙伊同意恢复外交关系将对该地区产生积极影响，希望以此为契机，在尊重国家主权、不干涉内政和睦邻友好的基础上促进阿拉伯国家与伊朗之间的对话。哈比卜还对中国、伊拉克、阿曼等国在相关问题上所做努力表示赞赏。

巴基斯坦外交部发表声明说，巴方热烈欢迎沙特与伊朗在中国的推动下实现外交关系正常化，这一成果反映了建设性接触和有意义对话的力量。巴方坚信这一重要外交突破将有助于本地区乃至世界的和平与稳定。

古巴外长罗德里格斯在社交媒体上表示，欢迎中沙伊三方签署并发表联合声明，以及沙特和伊朗同意恢复外交关系并重开双方使馆，“我们期待这一进展有助于地区稳定与安全”。

代表伊朗签署联合声明的伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼表示，伊朗与沙特同意恢复外交关系，必将在促进地区稳定与安全方面取得新进展。他赞赏中国在支持国家间关系发展方面发挥的建设性作用，认为这对于促进和平与稳定以及加强国际合作是必要的。

代表沙特签署联合声明的沙特阿拉伯国务大臣兼国家安全顾问艾班表示，沙特致力于加强本地区和世界的安全与稳定，并采取睦邻友好原则，通过对话和外交解决分歧。沙特感谢中国支持发展沙伊之间的睦邻友好关系，并作为两国间的桥梁促成对话。

伊拉克总理媒体办公室发表声明说，这一协议将促进伊斯兰国家之间的和谐，有助于地区安全与稳定，给地区发展和繁荣带来更多机会。

也门政府发表声明说，建设性对话与和谈是本地区国家解决冲突、促进和平的最佳途径，希望这一进展可以缓解中东地区局势，促进本地区早日实现稳定与和平。

阿曼外交大臣巴德尔、卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德，以及埃及、约旦、土耳其、阿尔及利亚、马尔代夫、荷兰、法国等国外交部也表示，相信或期待该协议将加强中东地区安全与稳定。（参与记者：高文成、王海洲、王建刚、柳伟建、凡帅帅、董亚雷、刘宗亚、冀泽、姚兵、蒋超、王湘江、唐霁、杨元勇、任珂、朱婉君、王尚、车宏亮）

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