哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在使馆举办新闻发布会。 人民网 褚梦琦摄

人民网北京3月12日电 （记者杨倩）3月10日，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在北京举办的新闻发布会介绍，中国社会稳定和经济发展对全球经济具有重要意义。

努雷舍夫指出，今年中国政府工作报告中将2023年发展主要预期目标定为：国内生产总值增长5%左右。相信中方能够实现这一目标，中国社会稳定和经济发展给其他国家带来机遇，有利于哈萨克斯坦的经济发展。

努雷舍夫表示，哈萨克斯坦作为中国“一带一路”倡议的首倡之地，愿在“数字丝绸之路”“绿色丝绸之路”“健康丝绸之路”倡议的框架下，围绕数字化、绿色技术和创新等领域项与中国开展更多务实合作。

大使介绍，中国是哈萨克斯坦的重要贸易和投资伙伴之一，2022年哈中贸易额创新高，达到312亿美元，同比增长23.6%。2022年中国对哈投资额达到230亿美元。2014年以来，中国在哈萨克斯坦的产能投资项目接近50个，约合200亿美元。超过50%的中欧班列过境哈萨克斯坦，2022年哈萨克斯坦与中国之间的铁路货运量创下2300万吨的新纪录。

努雷舍夫介绍，自2022年7月起，哈萨克斯坦对中国公民实施14天的免签政策，以加强和发展两国之间的经贸合作。此外，双方正在讨论相互设立文化中心，在哈萨克斯坦开设中国高校分校和鲁班工坊的问题，恢复青年和文化交流。 中方新冠疫情防控政策实施“乙类乙管”以来，两国交通和人员往来逐步恢复。双方正在协调，力争将航班次数尽早恢复至疫情前的水平。

大使指出，哈中两国在联合国、上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议和“中国—中亚”模式等多边框架内开展密切合作。哈方支持中方于今年举办首届“中国+中亚五国”元首峰会。哈方愿同中方伙伴一道，继续携手将双边合作推向新的高度。

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