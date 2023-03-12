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也门冲突双方在瑞士谈换俘

2023年03月12日13:50 | 来源：新华网
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新华社北京3月12日电 联合国官员11日说，也门冲突双方代表当天在瑞士日内瓦举行新一轮谈判，内容主要涉及交换被俘人员。

这轮谈判由联合国和红十字国际委员会共同主持。联合国也门问题特使汉斯·格伦德贝里在一份声明中敦促也门政府和胡塞武装展开“严肃且坦率”的对话，以释放“尽可能多的在押人员”。

按照联合国说法，这是也门冲突双方为落实2018年达成的斯德哥尔摩协议而举行的第七轮谈判。

也门萨巴通讯社以也门政府代表团成员为消息源报道，这轮谈判将持续11天。

最近一年，也门冲突双方在约旦首都安曼举行多轮换俘对话，但没有达成切实成果。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯牵头成立多国联军对胡塞武装发起军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装在瑞典首都斯德哥尔摩达成协议，同意在红海港口荷台达停火并交换共计大约1.5万名被俘人员。但不久后，双方就互相指责对方破坏停火协议，换俘也没有如期推进。（王宏彬）

(责编：苏缨翔、燕勐)

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