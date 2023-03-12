新华社日本福岛3月12日电 通讯：核污染水排海计划冲击福岛渔民生计

新华社记者

福岛县相马市松川浦渔港是日本东北地区的大渔港。新华社记者近日走访此地时了解到，许多当地渔民反对东京电力公司把处理过的核污染水排放入海的计划，因为这一计划一旦实施将严重影响他们的生计。

本月11日是2011年日本“3·11”大地震12周年，也是东京电力公司运营的福岛第一核电站发生核泄漏事故12周年。日本政府2021年4月决定，将福岛第一核电站内上百万吨核污染水于2023年春排放入海。不顾日本国内和国际社会反对，2023年1月，日本政府将福岛核污染水的排放时间定为“今年春夏之际”。

庄司（化名）在渔港附近经营一家钓具店已经有25年了，现在他店里的营业额不到核事故前的一半。“关东地区的人都不到这儿来了，来的也就是附近的人。”他说，“这里的酒店、旅馆都很少有客人来了。”

庄司指了指港口内停泊的几十艘渔船说：“现在一周只出海捕鱼4天，捕多了也卖不掉。核事故前的捕捞季节，每周最多休息1天。”

庄司说，核事故对当地人的影响非常大，许多人的工作被迫中断，去别的地方避难，所以大家都反对东京电力公司把核污染水排放入海的计划。“没有人不反对，”他说，“这些年，在许多人的帮助下，本地渔业总算有所恢复，但核污染水一旦开始排放，起码倒退5年。”

庄司说，核事故之后，东京电力公司给了当地渔民一些补偿，但根本不够弥补他们的损失，而海洋一旦受到放射性物质污染，这个事实就无法改变了。关于水体中含哪些放射性物质，东京电力公司“满嘴谎言”。他反问：“如果安全的话，东京电力公司怎么不拿这些水来灌溉蔬菜？怎么不灌成瓶装水卖？”

“反对，非常反对！”松川浦渔港渔民所属的相马双叶渔业协会会长今野智光说，“他们（指日本政府和东京电力公司）和我们最重要的约定是，没有我们的理解，便不（对核污染水）展开任何排放和处置。我们的理解究竟由谁判断、以何种形式、标准是什么，至今没有任何人能够回答。”

今野智光说：“我根本不信东京电力公司。迄今有好多信息被隐瞒。”

据今野智光介绍，目前当地捕捞的鱼类价格只恢复到2011年核事故前的七八成，捕捞量则只有当时的20%。

为了表明当地捕捞的鱼是安全的，福岛县执行的放射性物质检测标准比日本国家标准更严格，超出标准的鱼类不能上市。今野智光说，每天都要检测，检测后开具证明书。即使这样，还是有人不吃当地的鱼。一旦核污染水开始排放，“这10年的努力又将付之东流”。

日本龙谷大学教授大岛坚一说，为了福岛渔业的复兴，渔业从业者付出了大量努力。但是，捕获的几百万条鱼中哪怕只有一条放射性物质超标，所有的努力都会打水漂。从这个意义上来说，把目前成为问题的放射性物质大量排放到渔民作业的水域，反对者众多也是合理的。

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