新华社北京3月12日电 题：中国发展的理性、韧性、确定性让世界吃了“定心丸”

新华社记者傅云威 徐超 邓茜

“国内生产总值增长5%左右”“通过高质量供给创造有效需求”“稳步扩大制度型开放”“加快实现高水平科技自立自强”……中国全国两会释放出一系列重要信息，让国际社会从中读出中国发展蕴含的理性、韧性和确定性，进一步增强了对华互利共赢合作的信心。

海外观察人士认为，中国经济治理风格稳健，增长目标适当，发展前景可期，让国际社会吃下了“定心丸”，为充满不确定性的世界经济带来宝贵确定性。

中国治理定力提振全球市场信心

两会开幕前夕，国际货币基金组织、美国银行、摩根士丹利等机构纷纷上调今年中国经济增速预期。今年政府工作报告提出，2023年国内生产总值增长预期目标为5%左右。海外分析人士认为这一预期目标合理务实，海外市场对此反应积极。

澳大利亚经济学家郭生祥说，中国将更好统筹经济质和量的关系，坚持质量第一，效益优先。海外市场反应积极，对中国经济治理的理解已变得更加深刻。

“投资者看到了中国政府在不导致经济过热的情况下努力提振经济的好处，”彭博社这样解读，“其中包括中国承诺在不采取推高通胀的刺激措施的情况下实现高质量增长。”

《华尔街日报》报道评论，中国政府强调结构性改善，而非快速增长，这样的基调和目标是理性的。

过去三年，在艰巨复杂条件下，中国根据自身经济周期特点和实际需要，加强区间调控、定向调控、相机调控、精准调控，既果断加大力度，又不搞“大水漫灌”、透支未来，政策独立性和有效性显著增强。中国经济治理展现的冷静与定力，给外界留下深刻印象。

郭生祥说，相较于某些西方经济体急刹车、猛转弯的财政货币政策，中国经济治理连续性、稳定性都更优。“中国没有随风起舞，而是走出了独立节奏，稳定了市场预期。”

由此，中国经济成功稳住了大盘，控住了通胀，引来了外资，扩大了外贸，继续担当世界经济主要增长引擎。

菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格-乌伊评价说，中国经济治理之道和发展之路具有重要全球价值，不仅确保中国经济健康发展，也提振了全球市场信心，贡献了重要发展经验。

中国发展韧性夯实中外合作根基

“我们继续对中国市场抱有很高期待。”日本松下电器集团全球副总裁本间哲朗告诉记者。不久前，他在中国江苏宜兴参加雅达·松下社区落成典礼，这是松下在中国打造的首个健康养老社区。

在全球疫情形势严峻的2020财年和2021财年，松下在华业务连续实现两位数增长，所获利润在集团中占比近30%。“这在其他地区很少见。”本间哲朗感慨道。

中国经济之“韧”体现在稳步增长。近三年，中国经济实现了4.5%左右的年均增长，明显高于世界平均水平。两会释放的政策信号表明，中国将继续保持政策连续性、针对性，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力，不断夯实中外合作共赢的根基。

本间哲朗说，松下集团在中国市场制定了非常坚实的发展计划，正在14个城市开拓新业务，包括建设新的工厂、研发中心及营销基地。

中国经济之“韧”体现在稳定物价。2022年全球通胀达到40多年来新高，而中国居民消费价格指数仅上涨2%，大幅低于欧美主要经济体。经合组织中国政策研究室主任玛吉特·莫尔纳认为，这归功于中国政府宏观调控能力。

中国经济之“韧”体现在稳中求进。“要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”“大力发展战略性新兴产业”……习近平总书记在参加江苏代表团审议时对推动高质量发展提出要求。

五年来，中国高技术制造业、装备制造业增加值年均分别增长10.6%、7.9%，数字经济不断壮大。坚持创新驱动发展，不仅推动中国经济转型升级，也驱动外资企业“本地化”升级。

“中国经济韧性足、活力强，”国际知名会计师事务所德勤中国主席蒋颖说，外资企业刚刚进入中国时，把中国看作“世界工厂”，随后逐步设立研发中心，不断提升在华产业链附加值。如今，中国市场需求持续扩大、加速转型，推动外资企业新一轮“本地化”进程，使其努力提升产品和技术竞争力，形成了中外企业竞合、共进的局面。

中国开放意愿拉紧全球共赢纽带

两会前夕，百威集团全球首席执行官邓明潇专程到中国考察，更加坚定了投资中国的信心。

“排队两个小时，等一张餐桌。”邓明潇谈及在北京餐馆和酒吧的所见所闻时惊喜地告诉记者，中国消费市场强劲复苏、不断升级，对全球性企业非常重要，“只要经济增长、消费增长，我们就会一直投资下去”。

中国经济在两会期间得到国际社会极大关注，其吸引力来自超大规模市场的基本面确定性，更来自持续推进高水平对外开放的政策环境确定性。

推动外贸外资稳中提质，以更大开放促进经济融合。过去三年，中国实际使用外资规模和货物贸易进出口总值连年保持增长。服务业开放水平不断提升，坚持举办进博会、广交会、服贸会等国际展会，营商环境不断优化……外资真切看到了中国信守开放承诺、与世界共赢的诚意和融通国内国际两个市场、两种资源带来的机遇。

习近平总书记指出，要按照构建高水平社会主义市场经济体制、推进高水平对外开放的要求，深入推进重点领域改革，统筹推进现代化基础设施体系和高标准市场体系建设，稳步扩大制度型开放。

康宁大中国区总裁兼总经理刘之菲对“稳步扩大制度型开放”充满期待：“中国持续对标国际通行规则和标准，实现进一步制度创新，这对深耕中国市场的外资企业极具吸引力。”

积极参与全球经济治理，以更广合作凝聚发展力量。在保护主义抬头的背景下，中国一如既往支持多边主义、推动经济全球化：实施区域全面经济伙伴关系协定，全面深入参与世贸组织改革谈判，推动贸易和投资自由化便利化，推动高质量共建“一带一路”，不断深化各领域交流合作。

在阿根廷布宜诺斯艾利斯大学阿根廷-中国研究中心研究员圣地亚哥·布斯特罗看来，中国与世界经济的融合迈进新阶段。“保护主义让世界经济不确定性增多，而中国不断推进高水平对外开放，寻求建立互利关系，让每个国家都有机会实现自身发展。”

(责编：苏缨翔、燕勐)