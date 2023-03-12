捐赠现场。人民网 郭锦标摄

人民网伦敦3月11日电 （郭锦标）3月9日，英国中国商会向英国“护理人员慈善基金会”捐赠善款仪式在伦敦Tower Hamlets护理人员中心举办，此次活动再次展现在英中企业通过爱心行动回馈当地社会。

新冠疫情暴发后，英国中国商会积极行动，组织多家会员单位为英国医疗系统捐赠急需医疗物资助力英国抗疫，9家在英中资企业和个人还捐赠善款52766英镑。为改善后疫情时代英国社区医疗护理环境，帮助提高社区护理人员的健康水平和生活质量，商会将此笔善款捐赠给英国“护理人员慈善基金会”。

“护理人员慈善基金会”由英国皇家安妮公主担任荣誉主席，旨在为无偿护理人员提供帮助和指导，提升病患与护理群体的身心健康。目前，该基金会与约130个地方护理人员组织形成全国性网络，每年支持近100万名无偿护理人员，向该群体提供帮助。

“护理人员慈善基金会”首席执行官Kirsty McHugh在发言中表示，无偿护理人员是无名英雄，他们在维护国民健康和社会护理系统方面担任重要的角色，基金会衷心感谢中资企业和个人对英国护理人员的慷慨捐赠。Tower Hamlets护理人员中心首席执行官Graham Collins介绍，该区域共有近25000名无偿护理人员,仅该中心就承担着3000名护理人员的日常支持工作，为他们提供教育培训和就业、心理辅导服务，长时间繁重的工作往使护理人员身心疲惫，严重影响身心健康，因此更多呼吁社会关注护理人员的需求。

英国中国商会秘书长吴麟在致辞中表示，英国中国商会一直致力于支持当地社区发展，鼓励在英中资企业履行社会责任。疫情期间，英国中国商会组织中国企业和个人捐赠了超过435万件个人防护装备，以支持英国的一线医疗和护理机构及当地组织。此次向英国“护理人员慈善基金会”捐赠善款，为无偿护理人员提供更多的支持，帮助他们纾解困难，并感谢他们为社会做出的贡献。这充分展示了英国中国商会及中国企业的社会责任和国际担当，体现了中英两国人民之间的深厚友谊, 商会将继续为支持当地社区和推动中英经贸合作做出贡献。

捐赠仪式上，伦敦金融城市长倡议中国组负责人John McLean向捐赠企业中化英国有限公司、中国农业银行伦敦分行、中国出口信用保险公司伦敦代表处、招商银行伦敦分行、中国石油国际事业（伦敦）有限公司、中国南方航空股份有限公司及捐赠人杨智颖颁发了捐赠证书。

(责编：苏缨翔、常红)