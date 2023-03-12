新华社联合国3月10日电（记者王建刚）3月11日，始于2011年的叙利亚危机将进入第13个年头。联合国秘书长古特雷斯10日发表声明，呼吁国际社会采取一致行动，共同寻找叙利亚内战的政治解决方案。

古特雷斯表示，在过去12年中，叙利亚人民经历了无休止的冲突、系统性的暴行以及难以言表的人类悲痛。“我们现在必须采取一致行动，确保叙利亚全国停火，推动叙利亚人民合理愿望的实现，为难民安全和有尊严地自愿返回家园创造必要的条件。联合国重申对叙利亚的主权、独立、统一和领土完整以及区域稳定的坚定承诺。”

古特雷斯说，叙利亚及其邻国土耳其上月发生地震时，该国人道主义需求达到战争开始以来的最高水平。地震使本已遭受战争和流离失所苦难的民众雪上加霜，叙利亚西北地区的损失最为严重，已有400多万人依赖人道主义援助。

古特雷斯表示，哀悼逝者并在叙利亚扩大人道主义行动的同时，必须确保继续采取所有方式并利用足够资源，以满足所有受灾民众的需求。

古特雷斯表示相信，只要叙利亚各方以及主要国际利益攸关方就安理会第2254号决议涵盖的主要问题采取“对等和可核查的步骤，就能够踏上通往可持续和平的道路”。

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