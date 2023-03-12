新华社北京3月11日电 美国硅谷银行因资不抵债10日遭金融监管部门关闭。这是自2008年金融危机以来美国破产的最大银行，市场担忧危机可能在银行业蔓延。

资不抵债

美国加利福尼亚州金融保护和创新部10日以“流动性不足和资不抵债”为由，关闭硅谷银行，并指定美国联邦储蓄保险公司为接管方。

硅谷银行成立于1983年，为全美第16大银行，主要为初创企业提供融资。法新社报道，截至2022年底，硅谷银行总资产大约2090亿美元，总存款约1754亿美元。

这是2020年10月30日拍摄的美国纽约证券交易所旁的华尔街路牌。新华社记者王迎摄

前几年，美国初创企业吸引大量风险投资，加上美联储维持超低利率，硅谷银行赚得盆满钵满。然而，按照美联社的说法，为应对高位通货膨胀，美国联邦储备委员会去年以来多次激进加息，硅谷银行遭受重创。与此同时，近期美国技术产业大幅裁员、技术股承受打击、风险投资减少，导致初创企业纷纷取走存款，硅谷银行立马左支右绌。

为了迅速筹集资金，硅谷银行出售了约210亿美元证券投资组合，宁可因此损失18亿美元。但这一消息彻底暴露这家银行的困境，导致母公司硅谷银行金融集团的股票价格9日暴跌超过60%，10日暴跌68%，进入停牌状态。

硅谷银行金融集团首席执行官格雷格·贝克尔10日在给员工的一段视频留言中承认，“难以置信的艰难48小时”导致硅谷银行倒闭。“我无法想象你们在想些什么，你们的工作，你们的未来。”

这是2012年8月28日在美国首都华盛顿拍摄的美国联邦储蓄保险公司标志。新华社记者张军摄

联邦储蓄保险公司说，硅谷银行总行和所有分行13日将重新营业，所有受保储户最迟当天上午可取回受保存款。根据标准，每名投保银行储户最高承保额为25万美元。先前监管报告显示，硅谷银行许多储户存款额高于这一数字。按照联邦储蓄保险公司的说法，截至2022年底，硅谷银行存款中89%没有受保。

路透社以知情人士为消息源报道，联邦储蓄保险公司正在加紧寻找有意与硅谷银行合并的银行，以期13日前完成合并，保护未受保存款。硅谷银行金融集团正与投资顾问机构森特维尤合伙公司和沙利文-克伦威尔律师事务所合作，为硅谷银行其他资产寻找买家。

市场动荡

按照法新社的说法，硅谷银行是自2008年金融危机以来美国倒闭的最大银行，也是美国有史以来破产的第二大零售银行。

美国YC创业孵化器首席执行官加里·塔恩说：“这对初创企业来说是毁灭性事件……我已经听到我们的数以百计创始人要求帮助他们渡过难关。”

受硅谷银行破产影响，纽约股市三大股指10日显著下跌。

一些分析师预计，这一事件加剧投资者对美国银行业隐藏风险以及其易受资金成本上升影响的担忧，银行业将承受更多压力。

金融咨询企业惠伦全球顾问公司董事长克里斯托弗·惠伦说:“由于银行陷入困境，下周可能会出现一场血战，做空者在那里，他们会攻击每一家银行，尤其是规模较小的银行。”

从事市场分析的美国“简报”网站分析师帕特里克·奥黑尔说：“今天的辩论题目是，这只是硅谷银行的问题，还是银行业更大问题的开始？”

这是2022年4月20日在美国华盛顿拍摄的美联储大楼。新华社记者刘杰摄

德意志银行分析师在一份说明中说：“我们必须看看这个故事如何发展，但在美联储加息周期之内或之后，总有一些东西会被打破。这是在这方面的又一次小摇摆，还是更大事情的开始？很难说……”

另一些分析师认为，硅谷银行破产在银行业蔓延风险有限。来自美国金融研究与分析公司的肯·莱昂说，造成硅谷银行困境的是“特殊压力、而不是我们认为会影响银行业的系统性压力”，而且美国在金融危机后已经加强了监管。

美国财政部长珍妮特·耶伦10日与银行业重要监管机构召开紧急会议，表示对这些机构采取适当应对行动“充满信心”，称美国银行系统仍具韧性。（刘曦）

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