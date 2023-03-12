新华社纽约3月10日电 综述：硅谷银行关闭凸显美联储激进加息负面影响

新华社记者刘亚南

美国加利福尼亚州金融保护和创新局10日宣布，已依法接管主要服务初创企业的区域性银行硅谷银行，并指派美国联邦储蓄保险公司为硅谷银行进行清算管理，原因是硅谷银行流动性和清偿能力不足。这是2008年9月以来美国最大的银行关闭事件。

硅谷银行是一家州立商业银行，总部位于加利福尼亚州圣克拉拉，是联邦储备系统成员，在加利福尼亚州和马萨诸塞州拥有17家分行。截至2022年12月31日，硅谷银行的总资产约为2090亿美元，总存款约为1754亿美元。

联邦储蓄保险公司10日表示，为保护已投保的存款人，已成立专门机构接收硅谷银行已投保的存款，并将在13日上午前允许投保人取回存款。对于未投保的存款人，联邦储蓄保险公司将派发股息作为补偿。

本月8日，硅谷银行母公司硅谷银行金融集团出售约210亿美元的证券组合资产，并因此亏损约18亿美元。此后，这家银行尝试出售总额达22.5亿美元股票融资，导致股价9日暴跌超过60%，10日被迫停止交易。

分析人士表示，硅谷银行关闭凸显美国联邦储备委员会激进加息的负面影响。硅谷银行业务集中在科技、风险投资等领域，相对传统银行更少依赖个人储户存款。美联储激进加息，导致债券价格下跌，商业银行存款流失过快、融资成本增加。在这种背景下，硅谷银行并没有做好准备，导致眼下的困境。

面临这种困境并非只有硅谷银行一家。联邦储蓄保险公司此前警告，目前的利率环境可能对银行业产生严重后果，美国商业银行等金融机构或将因销售或持有多种金融产品而面临总计6200亿美元的损失。

硅谷银行关闭后，部分投资者担心，这一事件可能会波及其他金融机构，甚至导致更大规模金融风险。市场研究机构凯投宏观首席美国经济学家保罗·阿什沃思认为，商业银行在持有金融产品上出现的损失不大可能变成系统性问题。瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔也表示，硅谷银行关闭后，目前尚未看到银行间市场承压等风险扩散迹象。

美国财政部长耶伦10日召集美联储、联邦储蓄保险公司等机构负责人开会讨论硅谷银行关闭后的相关安排。耶伦在一份声明中表示，美国银行系统依然有韧性，监管机构拥有有效工具解决此类事件。

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