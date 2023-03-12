新华社北京3月11日电 外交部发言人11日就沙特和伊朗北京对话答记者问。

有记者问：沙特和伊朗日前在北京举行对话，备受各方关注。请介绍此次对话的背景、具体情况和成果。未来中方将为促进中东地区和平稳定发挥怎样作用？

发言人说，为响应习近平主席关于中国支持沙特同伊朗发展睦邻友好关系的积极倡议，3月6日至10日，沙特国务大臣兼国家安全顾问艾班和伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼分别率两国代表团在北京举行对话。中共中央政治局委员、中央外办主任王毅分别同沙伊双方会谈，并主持对话开、闭幕式。

发言人说，中沙伊三方达成协议，并发表联合声明。沙伊双方表示愿恪守《联合国宪章》宗旨和原则，通过对话和外交方式解决双方分歧，尊重各国主权，不干涉别国内政。沙伊同意恢复外交关系，开展各领域合作。三方愿尽一切努力，加强国际地区和平与安全。沙伊赞赏并感谢中方承办和支持此次对话并推动其取得成功。中方期待沙伊双方加强沟通对话，愿继续为此发挥积极和建设性作用。

发言人说，在各方共同努力下，此次沙伊在北京的对话取得重大成果。沙伊双方明确了改善关系的路线图和时间表，为双方后续合作打下坚实基础，翻开沙伊关系新的一页。沙伊开展对话并达成协议，为地区国家通过对话协商化解矛盾分歧、实现睦邻友好树立了典范，有利于地区国家摆脱外部干涉，把前途命运掌握在自己手里。沙伊双方再次强调恪守《联合国宪章》宗旨和原则及不干涉内政等国际关系基本准则，顺应时代发展潮流。中方对此表示高度赞赏和祝贺。

发言人强调，中国在中东地区没有任何私利，尊重中东国家主人翁地位，反对在中东搞地缘政治竞争，无意也不会去填补所谓“真空”或搞排他小圈子。中国始终认为中东的未来应当掌握在中东国家手中，始终支持中东人民独立自主探索发展道路，支持中东国家通过对话协商化解分歧，共同促进地区长治久安。中国愿做中东安全稳定的促进者、发展繁荣的合作者、团结自强的推动者。中国将继续为实现中东和平安宁贡献中国智慧，提出中国建议，发挥中国负责任大国作用。

《 人民日报 》（ 2023年03月12日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)