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匈牙利总理：西方国家领导人被“战争狂热”冲昏头脑

2023年03月11日14:37 | 来源：央视新闻客户端
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当地时间10日，匈牙利总理欧尔班在接受媒体采访时表示，西方国家领导人被“战争狂热”冲昏了头脑，对乌克兰的军事支持不断升级。他警告称，俄乌冲突有进一步升级、扩大化的危险。

当天欧尔班在匈牙利科苏特广播电台的节目中表示，对乌克兰危机的立场展现了一个分裂的世界：一方面，中国等许多亚非拉国家呼吁停火，展开和平谈判；另一方面，西方领导人则鼓吹战争，并不断向乌克兰提供更为危险的武器，拱火局势。

匈牙利总理 欧尔班：西方国家领导人被“战争狂热”冲昏了头脑，他们发表煽动性的演讲，鼓吹继续这场冲突，怂恿更多的人作出无谓的牺牲，这么做的后果就是越来越多的危险武器被运送到乌克兰。别忘了，德国是从提供头盔开始的，而现在运送坦克已经是常规操作了，此前坦克还曾一度被认为是个禁忌，下一个行动就是派出战斗机了，这已经是一个非常确定的话题了。

欧尔班警告说，随着西方国家的军事支持不断加码，这场地区冲突进一步升级和扩大化的可能性每天都在增加。（总台记者 徐明）

(责编：贾文婷、崔越)

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