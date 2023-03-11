新华社北京3月11日电 因列车脱轨在美国俄亥俄州东巴勒斯坦镇造成严重污染事件而处于舆论批评风口浪尖的诺福克南方铁路公司9日又发生列车脱轨事故。

这是5周之内该公司第三次发生货运列车脱轨事故。事发数小时后，公司首席执行官艾伦·肖在国会参议院就东巴勒斯坦镇“毒列车”脱轨事件作证。

这张美国国家运输安全委员会发布的无人机视频截图显示的是有毒化学品运载列车脱轨事故现场。2月3日晚，美国诺福克南方铁路公司一辆货运列车驶经俄亥俄州东巴勒斯坦镇时因机械故障发生事故，导致约50节车厢脱轨。10节车厢运载有毒化学品，其中5节运载易燃且致癌气体氯乙烯。新华社发

9日早晨，诺福克南方铁路公司一列货车行经亚拉巴马州卡尔洪县时，37节车厢脱轨。公司发言人康纳·斯皮尔梅克说，脱轨车厢未运载危险品，“对公众根本不构成威胁”，脱轨原因正在调查。卡尔洪县应急管理局局长迈尔斯·钱布利说，未收到脱轨事故导致人员受伤或道路受阻报告。

晚些时候，诺福克南方铁路公司首席执行官艾伦·肖就俄亥俄州东巴勒斯坦镇“毒列车”脱轨事件在参议院环境保护和公共工程委员会作证。据美联社报道，虽然艾伦·肖向受影响居民致歉，并承诺投入2000万美元帮助当地重建，但似乎并未让议员和专程赶往华盛顿列席听证的东巴勒斯坦镇居民满意。

2月3日，诺福克南方铁路公司一列运有危险化学品的货车驶经东巴勒斯坦镇时发生事故，包括5节装运氯乙烯等有害气体车厢在内的50节车厢脱轨或损坏。应急人员随后对氯乙烯罐车进行“受控释放”。列车脱轨及“受控释放”导致大量有毒化学品进入空气、水和土壤，酿成环境危机。

2月14日，在美国俄亥俄州东巴勒斯坦镇，工作人员在事故现场附近处理污水。新华社发（章焱飞摄）

马萨诸塞州民主党籍联邦参议员埃德·马基注意到，诺福克南方铁路公司另一列货车本月4日在俄亥俄州斯普林菲尔德市附近脱轨。本月7日，该公司一名员工在克利夫兰市一家钢铁厂前被卡车撞死。

虽然艾伦·肖称去年已斥资逾10亿美元强化安全措施，但他承认去年还斥资逾30亿美元回购股份，且公司盈利达创纪录的33亿美元。

马基对艾伦·肖说：“似乎每周我国都有一起诺福克南方铁路公司牵涉的事故，所以你可能认为你已投入够多，但事实恰恰相反。”在马基追问下，艾伦·肖只承诺“做正确的事”，未松口为东巴勒斯坦镇居民的房产贬值等损失埋单。

2月14日，在美国俄亥俄州东巴勒斯坦镇，挖掘机在事故现场处理污染土壤。新华社发（章焱飞摄）

“毒列车”脱轨事件过去已逾一月，东巴勒斯坦镇居民米丝蒂·艾利森说家中仍能闻到化学品异味，认为艾伦·肖透露的详情不够，“这让人心碎，因为大家眼下都有真实合理的担忧”。另一名居民杰米·科扎说，她家人还在生病。“怎么相信那个人？他甚至不愿回答我们需要得到答案的问题。”

除当天这场听证会，参议院商务委员会和美国国家运输安全委员会主席珍妮弗·霍门迪也分别要求艾伦·肖本月晚些时候作证。据美联社报道，参议院打算就“毒列车”脱轨事件、联邦政府应急反应和诺福克南方铁路公司安全措施展开独立调查，国家运输安全委员会和联邦铁路局本周都宣布要调查诺福克南方铁路公司。（海洋）

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