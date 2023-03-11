新华社东京3月11日电 日本民众10日在经济产业省门前举行集会，打出“别把污染水排放入海！”等标语，抗议日本政府和东京电力公司计划将福岛第一核电站核污染水排放入海。

日本社民党党首福岛瑞穗在集会上表示，核事故如今仍在继续，相关紧急事态宣言也未解除，不能把核污染水排放到海里，放射性物质必须集中管理。

家住福岛的武藤类子发出书面呼吁。她表示，一旦开始向海洋排放，今后几十年都将持续排放。核污染水流向的地方，有以大海为生的人们，有以大海为家的生物。核污染水排海是对生命的侵害。由于核事故，已经有大量放射性物质进入环境，而政府和东京电力公司还要有预谋地排放放射性物质入海，让人无法忍受。

现年71岁的福岛县新地町渔民小野春雄发布视频信息。他说，如果排放核污染水，渔业和旅游业都会受到影响。海是生命之源，人类随意污染真的可以吗？引发事故的是企业，需要保护的是受害的渔民、农民和福岛县居民。

日本政府2021年4月决定，将福岛第一核电站内上百万吨核污染水经处理并稀释后，于2023年春排放入海。核污染水排海计划推出后，一直遭到渔业团体等日本国内民间团体的反对。不顾国内和国际社会反对，日本政府今年1月13日称，“今年春夏之际”开始向海洋排放经处理过的福岛第一核电站核污染水。

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