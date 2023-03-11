新华社渥太华3月10日电（记者林威）联合国原住民权利特别报告员卡利·察伊10日表示，加拿大原住民寄宿学校幸存者的证词令人震惊。

“加拿大必须解决殖民遗留下来的不利影响以实现有意义的和解并追究过去罪行的责任。”察伊结束在加拿大为期10天的考察后在首都渥太华召开记者会说。

察伊表示，原住民寄宿学校的负面影响仍反映在当今儿童救济中。尽管只占加拿大人口的7.7%，仍有超过53%需要救济的儿童是原住民，在一些省份这一比例高达90%。

他说，加拿大原住民寄宿学校和结构性种族歧视造成的代际创伤导致现今一些侵犯人权和虐待行为，包括原住民女性失踪和被谋杀。据估计，原住民女性被谋杀或失踪的可能性是加拿大其他女性的12倍。

他还说，加拿大原住民往往是任意和歧视性逮捕以及执法人员过度使用武力的受害者。

加拿大联邦成立后，逐步设立原住民儿童寄宿学校制度，试图强制“同化”原住民，以“寄宿学校”名义强行将土著儿童与其家庭分离，使他们遭受营养不良、身体和性虐待。加拿大真相与和解委员会称之为“文化种族灭绝”。2015年，该委员会公布的一份报告显示，自19世纪40年代到20世纪90年代，加政府建立了至少139所寄宿学校，至少有15万印第安人等原住民儿童被强制送入寄宿学校。据目前统计，4000多名儿童被虐致死。有学者估计受害儿童人数远不止这些。

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