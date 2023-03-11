人民网墨西哥城3月10日电 （记者彭敏）3月10日，由中国外文局美洲传播中心（北京周报社）主办的“共享机遇 共创未来”中国—墨西哥合作与发展论坛以线上线下相结合的方式举行。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明、中国驻墨西哥大使张润、墨西哥驻华大使赫苏斯·施雅德出席论坛并致辞。外交部拉美司司长蔡伟、重庆市人民政府外事办公室主任王雯等中方嘉宾，以及墨西哥参议院书记何塞·纳罗、墨西哥众议院墨中议会友好小组主席波列文斯基等墨方嘉宾作了论坛发言。美洲传播中心主任李雅芳主持论坛。

论坛主会场

中墨处于新的历史机遇期

这次论坛召开时间适逢中国全国两会期间，今年也是中共二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴宏伟蓝图的开局之年。嘉宾们认为，中国式现代化为中国与包括墨西哥在内的其它国家提供了合作与发展的新机遇。

高岸明表示，当前中墨正处于新的历史机遇期。首先是中国式现代化为双方带来新的战略机遇。这一现代化道路拓展了发展中国家走向现代化的途径。中墨之间应深入挖掘双方发展战略的理念契合点和利益交汇点，不断将其转化为双边关系的前进动力。

其次是中墨关系迈入第二个50年带来的新机遇。去年中墨两国迎来了建交50周年，50年来，中墨双方经贸、人文交流蓬勃发展，双方在抗击新冠肺炎疫情过程中守望相助、同舟共济，是发展中国家合作共赢的典范。今年是中墨迈向第二个50年的开启之年，应该以新的面貌迎接第二个50年双边关系的到来。在世界经济亟需复苏动力的背景下，中墨两国完全可以发挥更大作用。

再次是两国建立全面战略伙伴关系十周年的机遇。2013年中墨建立全面战略伙伴关系以来，双方始终沿着正确的方向携手前行，任凭国际风云变幻而毫不动摇。2023年两国建立全面战略伙伴关系十周年之际，双方可以进一步强化在政治、商业、文化、旅游，以及全球治理等方面的合作，实现全方位、多层次、宽领域发展。

施雅德表示，2022年，中国和墨西哥共同庆祝了建交50周年，回顾了过去几十年来中墨友好所取得的成就，并总结了经验，这为分析几十年来中墨关系所取得的进步提供了一个理想的框架。2023年则是一个新的50年周期的开始，在这个周期中，迫切需要确定指导双方共同努力的新目标，并制定实现目标的措施。双方应秉持多元和包容的理念，建立坚实的友好和合作关系。墨西哥和中国的友好合作在过去50年中取得了巨大成就，未来仍有更大的发展潜力，当然也面临挑战。双方可谓处于共享机遇，共创未来的好时机。

张润表示，在推进中国式现代化的过程中，中国将坚决贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，实现高质量发展。中国推动更高水平对外开放、建设开放型世界经济的脚步不会停滞。中墨同为发展中大国和重要新兴市场国家，实现民族振兴、国家发展是两国人民共同心愿，中国式现代化也与墨西哥的发展战略有许多共通点和契合点。今年是中墨建立全面战略伙伴关系十周年，双边关系处于承前启后、继往开来的重要阶段。双方应落实两国元首的共识，坚定视对方为自身重要发展机遇，推动双边关系进一步朝全方位、多层次、宽领域的方向发展，更好造福两国和两国人民，共创更加美好的世界。

扩大合作领域是普遍共识

嘉宾们普遍认为，中墨两国在过去50年友好合作的基础上，应进一步拓宽合作领域，实现共同高质量发展。

蔡伟表示，历史上一些国家通过侵略掠夺他国的方式实现了他们的现代化，中国和墨西哥都深受其害。中墨两国绝不会走他们的老路。中国坚定走和平发展道路，根植历史与现实，回击了 “国强必霸论”的迷思，彰显了中国作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者的本色。中国积极参与全球治理，也欢迎墨方积极参与全球发展倡议和全球安全倡议，共同为世界和平发展和人类进步事业作出更大贡献。今年是“一带一路”倡议提出10周年，中方欢迎墨方积极参与“一带一路”建设。在深化传统领域合作的同时，拓展金融、5G、锂资源开发、电动汽车、航天航空、生物医药等数字经济、绿色发展新产业的合作，增加中墨两国产供链粘合度，携手架起跨越太平洋的友好合作之桥。

何塞·纳罗表示，中国在很多方面值得墨西哥借鉴，尤其是在解决贫困问题上。现在墨西哥国内正在进行的第四次变革就是为了建设一个更加公平的社会，降低贫富差距。墨西哥和中国在多个多边场合相互支持立场，墨西哥非常重视与中国一道推动建设一个更加平衡、包容和民主的世界。

李雅芳表示，外文局美洲传播中心将继续秉承初心使命，融合运用《北京周报》、《今日中国》及多语种社交媒体和论坛平台，密切与合作伙伴的沟通，加强同包括墨西哥在内的所有美洲国家人员的交流，努力增进心心相知，推进人类命运共同体建设。

波列文斯基表示，中墨战略伙伴关系切实地推动了两国经贸之间的关系。中国在疫情期间给墨西哥提供了很多支持和帮助，墨方深表感激。两国需要继续深化和扩大合作。墨西哥和美国有3000公里共同的边境，这对墨西哥来说既带来了很多的问题，同时也带来了很多的机遇，希望中墨未来的合作能够用好这一优势。

王雯表示，重庆市早在2013年就与墨西哥新莱昂州缔结了友好市州关系。重庆积极拓展双方在绿色发展、数字经济、电动汽车等新兴产业的合作，持续推进与墨西哥多层次、宽领域友好交流，促进共同发展。她建议双方推进产业合作优化升级，深化文旅交流合作，加强青年友好往来，并欢迎墨西哥学生来渝留学。

中国中车股份有限公司总裁助理宁文泽表示，中国中车高度重视并积极参与墨西哥交通基础设施建设。2019年获得为蒙特雷轻轨项目提供车辆的机会以来，中国中车参与墨西哥多个城市多个项目的建设。2020年，墨西哥城地铁1号线整体现代化改造项目由中国中车组织实施。中国中车深度扎根墨西哥，积极实施本地化制造、本地化采购、本地化用工、本地化服务、本地化管理。未来中国中车希望与墨西哥各地政府、各个客户、产业链上下游企业等相关方深化务实合作，建立更有活力、更加包容、更可持续的全面合作关系，共同构建互利共赢的“生态圈”，扩大志同道合的“朋友圈”。

墨西哥国立自治大学驻华代表处（北京外国语大学墨西哥研究中心）主任诺君辉表示，虽然中国和墨西哥之间的交流取得了长足的进步，但是仍然存在重人文轻科技这样的一个问题。而中国是一个科技大国，在短时间之内取得了科学领域的巨大进步，培养了科技领域的创新能力，这是墨西哥需要借鉴和好好利用的。因此，在未来几年之中，墨西哥国立自治大学中国代表处将在进一步巩固中墨人文交流的基础上，推动中墨两国在科技和工程方面开展交流。

墨中商业科技商会主席维克多·门德斯表示，中墨两国一直在寻找扩大合作领域的机会，包括基础设施技术，以及可再生能源等。现在，中国高度融合全球经济，墨西哥支持中国的这个进程。中国倡导和平与发展，墨西哥也赞成这一点。墨西哥商业科技商会非常重视与中国的联系，今年将重点加强中墨企业之间的联系，推动更多中国企业投资墨西哥。

希望加强交流增进相知

与会嘉宾们表达了进一步加强中墨人文交流，促进民心相通的共同愿望。

墨西哥韦拉克鲁斯州大学“中国-维拉克鲁斯研究中心”主任阿尼巴尔·卡洛斯·索特雷表示，中墨两国在经贸、文化领域有充分的合作，双方人民之间有了更多的相互了解，在太平洋两岸形成了能够创造性地建立新的合作机制和深厚友谊纽带的关系。对于墨西哥来说，加强与中国的全面战略伙伴关系，发挥两国在国际组织中的作用尤为重要。

中国现代国际关系研究院拉美所所长杨首国表示，智库是搭建沟通平台、交流理念价值、创新思想政策的重要媒介。近年来，中墨两国智库合作的广度深度不断拓宽，对中墨两国全面深化全面战略伙伴关系的政策支持和智力支撑作用日益彰显。中墨双方智库应积极发挥沟通平台作用，使两国政界、商界、学界、媒体界广泛参与到对话合作中。双方应拓宽交流合作领域，尤其要重视气候变化、公共卫生治理、新技术应用等领域的交流，以共同应对人类社会发展面临的种种新问题新挑战。同时，应创新合作方式，加强研究对接，如开展联合研究，并推出高质量的公共政策产品，服务两国关系发展的需要。

中国外文局翻译院副院长王飞表示，中墨双方应拓展在翻译、文化、媒体、青年交流等领域的务实合作，不断推进中墨及中拉人文交流与民心相通。他建议加大全球全行业开放协同，助力中墨两国翻译能力建设和翻译人才队伍建设；充分利用现有合作机制，深入拓展中墨两国翻译领域交流工作，增进中墨人文交流；加强人工智能等新技术赋能国际传播，努力为中墨两国文化交流和语言服务领域合作提供技术支撑。

中墨友谊之树常青

与会嘉宾一致认为，中墨友谊经过50年的沉淀，未来一定会焕发新的生机，更显活力。

墨西哥国立自治大学墨中研究中心主任杜塞尔表示，中墨之间的合作不仅有量的提升，还有质的深化，这从双边长期交流机制可以体现出来。他相信，未来中墨之间不仅会有更多的交流，还会有更高质量的交流。

北京外国语大学西葡语学院院长常福良表示，进入21世纪以来，中拉各领域关系发展迅猛，中国需要大量懂西班牙语的人才。在近20年时间里，全国高校有大约100所大学新设西班牙语本科专业，其中有60多所高校设立了“拉丁美洲研究中心”或者拉美国别研究中心。中国高校西班牙语专业和墨西哥以及拉美、加勒比其他国家的高校有长期良好的交流与合作。他希望未来高校能够为中墨、中拉友好关系发展培养大量优秀人才。

墨西哥《宏观经济杂志》社长马乌罗·西梅内斯回忆了51年前陪同墨西哥埃切维里亚总统访华的情景。他介绍说，包括墨西哥国立自治大学、韦拉克鲁斯大学等机构和中国学者之间有广泛的交流。此外，两国的经济学家、记者等各界的人士都有交流。越来越多的西班牙语课程，还有关于西语国家比如墨西哥的文化课程在中国高校举办，这些都是1972年中墨两国元首在建立两国外交关系的时候种下的友情之树所结出的丰硕果实。

嘉宾围绕主题发表观点

(责编：贾文婷、常红)