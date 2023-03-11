莫斯科连线会场。人民网记者 荣翌摄

人民网莫斯科3月11日电 （记者荣翌）3月10日，全国两会召开期间，中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）联合“今日俄罗斯”国际通讯社举办“如何理解中国式现代化”——2023年中国两会“北京—莫斯科”视频连线活动。活动分别在“今日俄罗斯”国际通讯社北京、莫斯科两地演播室同步举行。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志，商务部国际贸易经济合作研究院研究员刘华芹，中俄友好、和平与发展委员会专家理事会俄方主席尤里·塔夫罗夫斯基，俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所政治研究与预测中心主任安德烈·维纳格拉多夫等嘉宾，围绕中国两会和政府工作报告，结合当前国际形势，就中国式现代化的丰富内涵和世界意义、2023年中国经济增长目标、中俄经贸合作等主题进行了深入研讨交流。

围绕中国式现代化，中俄专家展开了深入讨论。孙壮志认为，中国式现代化取得的成功，证明了世界上不仅仅只有一种现代化模式。对欧亚国家来说，中国式现代化的意义在于：应重视根据自身国情寻找发展之路，坚持制度自信和文化自信，充分考虑本国的文化传统和经济优势；应与世界上的所有国家，特别是邻近国家建立相互尊重、平等相待的友好关系，奉行和平自主的外交政策，争取创造良好的外部和地区环境；应努力消除贫困和城乡差别，避免两极分化，重视解决民生福祉和社会公平的问题；应注重生态保护，与自然和谐共生，实现绿色发展、可持续发展。

刘华芹表示，中国式现代化是基于中国国情探索的发展路径与模式，是对中国社会主义现代化建设长期探索和实践的科学总结，也是对世界现代化理论的重大丰富和发展。中国式现代化扎根中国大地、传承中华文明、切合中国实际、独具中国特色，集中体现中国共产党的宗旨使命，深刻反映社会主义本质，为人类实现现代化提供了全新选择。

尤里·塔夫罗夫斯基认为，中国式现代化是中国给人类社会发展提供的一种新选择。中国坚持平等相待，旨在实现合作共赢、共同发展。可以说，中国式现代化为致力于实现现代化的国家、尤其是发展中国家探索出了一条新路。它不仅有利于中国的发展，也有利于世界各国的共同发展。

安德烈·维纳格拉多夫认为，中国式现代化向世界展示了发展中国家独立自主探索现代化、实现快速发展的可能性，这对世界各国，尤其是发展中国家来说至关重要。

2023年中国国内生产总值（GDP）增长5%左右的预期目标，也成为双方热议的话题。刘华芹指出，中国经济韧性强、市场空间大、政策工具箱丰富，坚持实施稳健的货币政策，科学把握政策力度、节奏和重点，5%左右的经济发展目标应该能够实现。

安德烈·维纳格拉多夫表示，当前，全球不稳定因素增多，国际局势和世界经济的发展都面临诸多挑战。中国政府采取积极措施拉动国内消费增长、促进经济发展，其成果正在显现。

就中俄两国加强经贸合作往来，刘华芹表示，2022年在复杂的国际形势下中俄携手努力，共克难关，不断创新，推动双边贸易实现高速发展。未来，双方需进一步扩大基础设施建设、简化通关环节，使经贸合作再上新台阶。

尤里·塔夫罗夫斯基强调，2023年俄中两国在经贸、旅游、人文等领域的合作将迈上新台阶，将为两国人民带来大量就业机会。

安德烈·维纳格拉多夫提到，2022年俄中贸易额达到1902.72亿美元新高，比去年增长29.3%。未来，双方要把合作重点放在长期稳定的项目上，在农业方面确保粮食安全合作。另外，今年俄中旅游业有望快速发展，人文科技也将成为合作优先领域。

此外，中俄嘉宾还就如何构建人类命运共同体、共建“一带一路”、中俄关系发展等议题回答中外记者提问。“今日俄罗斯”国际通讯社对活动全程进行了视频直播。本次活动采用“线上直播+线下互动”的形式，更直接、更快速地将中国式现代化、2023年中国两会的重要信息传递给俄罗斯受众。

(责编：贾文婷、常红)