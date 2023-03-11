新华社惠灵顿3月11日电 多位新西兰专家日前接受新华社记者采访时表示，日本福岛核污染水排海计划是对太平洋国家主权和自决权的直接漠视，即便是处理过的核污染水成分仍令人担忧。

新西兰奥克兰大学社会学家卡莉·伯奇说，太平洋地区民众享有清洁、健康和可持续发展环境的基本权利。日本政府及东京电力公司在没有社区主导的协商、严格的科学辩论和公众审议的情况下推出核污染水排海计划，这是对太平洋国家的主权和自决权的直接漠视。

多年研究这一问题的国际法律专家邓肯·库里告诉新华社记者，处理过的核污染水成分仍令人担忧。目前福岛核污染水处理的目标是将氚之外的放射性同位素的含量降低到法定标准以下，但它们仍可在废水中检测出来。而放射性元素氚即使经过处理，也无法去除。

奥克兰大学物理学高级讲师大卫·克罗夫切克说，福岛储存的核污染水中，约70%可能仍带有一些早期核裂变产生的核子。

新西兰梅西大学自然科学学院院长杰米·昆顿说，早在2011年4月和5月，日本曾将部分未经处理的核污染水倾倒入海，以腾出更多核污染水储存空间，这种随意倾倒未处理核污染水的行为早已埋下了不信任的种子。他说，在原始的未经处理的废水中，令人担忧的是放射性同位素碘-131和铯-137。

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